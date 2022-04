Ve městě, které sousedí s Irpinem a leží 37 kilometrů severozápadně od Kyjeva, údajně ruští vojáci během okupace "náhodně vraždili místní civilní obyvatele". Starosta města Anatolij Fedoruk uvedl, že bylo zabito přes 300 lidí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Rusko v jeho zemi dopouští genocidy.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ?? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO