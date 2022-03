Zajati byli také zaměstnanci elektrárny. Uvnitř se nyní podle inspektorátu jaderného provozu nachází 95 pracovníků nočních směn, kteří měli službu, když Rusové dorazili. Dále je uvnitř Černobylu zdravotnický personál nedaleké nemocnice ve Slavutyči, hasiči a čtyři turisté. Dohromady je v zařízení uvězněno asi tři sta Ukrajinců, uvádí BBC.

Podle příbuzné jednoho ze zaměstnanců na místě lidé obsluhují zařízení prakticky bez odpočinku. „Nemají čisté oblečení a přikrývky, zajištěno mají pouze jedno jídlo denně. Ruští vojáci, kteří je hlídají, mají také nedostatek zásob,“ uvedla Ukrajinka Natalia serveru Voice of America.

Stravování si zaměstnanci zajišťují sami ze svých zásob, dodávku jídla od ruské strany odmítli, nechtěli se údajně stát předmětem ruské propagandy. Na začátku dostávali za den porce dvě. Protože ale netuší, jak dlouho na místě zůstanou, omezili se na jedno jídlo denně. Jde zejména o chléb a různé kaše. „Pracovníci chodili po stanici a hledali zbývající bonbóny a sušenky v kancelářích a skříňkách," popsala Natalia.

Podle Natalie se ruští vojáci jinak k zaměstnancům chovají „s respektem“. Přesto se tamní podmínky nedají dlouhodobě vydržet. Zařízení nemá prostory na spaní, lidé si tak provizorně ustlali na stolech nebo na zemi. „Můj příbuzný spí na stole, oblečený v několika mikinách. V této situaci nemůže moc spát, protože musí sledovat všechno, co se v elektrárně děje,“ uvedla.

Příbuzní zajatých Ukrajinců jsou zoufalí. Prosí úřady, aby zajistily bezpečnou cestu domů pro jejich vyčerpané partnery či sourozence. „Všichni jsou tam unavení a zoufalí. Pochybují, že se o ně někdo zajímá. Nemají pocit, že by někdo něco dělal, aby je zachránil," řekl reportérům BBC další příbuzný jednoho z pracovníků.

Náročné podmínky potvrzuje také Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny. Zaměstnanci, kteří běžně pracují ve dvanáctihodinových směnách, už mají za sebou od převzetí elektrárny ruskými silami více než čtrnáct po sobě jdoucích směn. „Provozní personál je fyzicky i morálně vyčerpaný a může provádět pouze omezený počet opatření k udržení bezpečnosti elektrárny. Tento stav, i přes vysokou profesionalitu, může způsobit chyby," varoval úřad.

