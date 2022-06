Později odešly i tanky T-72 a bojová vozidla pěchoty. Jak autor později zjistil, byla nasazena na jižní části fronty u strategického města Cherson, nacházejícím se severně od krymského poloostrova a které je branou do centrálních částí Ukrajiny.

Vraky a mrtvá těla. Ukrajinská dálnice M06 je němým svědkem válečných hrůz

Ačkoli jsou nyní oči bojujících stran i celého světa upřeny zejména na Donbas, kde se odehrávají nejtěžší boje, válka nepolevuje také na jižní frontě, v prostoru mezi Krymem, řekou Dněpr a městy Cherson a Záporoží. Cherson Rusové obsadili již před několika týdny. V dalším postupu na strategický uzel Nikolajev, jehož dobytí by ruské armádě otevřelo cestu na Oděsu, je však zastavil sveřepý odpor ukrajinských vojsk včetně jednotek, které bojují s technikou, jenž byla na frontu dodána z České republiky.

Pomůžeme Ukrajině dalšími tanky?

Ruská armáda, která se stáhla z okolí Kyjeva, Sumy a Charkova, soustřeďuje svoje jednotky na jihovýchodě a jihu Ukrajiny. Zesílila také tlak na částech fronty, které stráží česká technika. Jak vidíte na fotkách přímo z oblasti bojů, některé „české“ tanky jsou stále v boji, jsou to ty, které mají žlutě obarvený ejektor spalin na kanónu.

Bohužel, jednotky, vybavené i naší technikou, prošly v posledních dnech těžkými boji a utrpěly těžké ztráty. Podle informací přímo od obránců, přišli v posledním období o celých třicet tanků a dá se tedy předpokládat, že byla zničena většina tankové techniky, kterou bránícím se Ukrajincům poslala naše vláda.

Proti „našim“ tankistům stojí ruské oddíly s o generaci mladšími stroji T-72B3. Jak je vidět, ani to jim často nestačí k tomu, aby chrabré Ukrajince s bývalými českými tanky poraziliZdroj: Deník/Jiří Vojáček

Protože se ve skladech dlouhodobě uložené tankové techniky Armády České republiky stále nachází minimálně prapor tanků T-72 a dalších několik desítek kusů je u tankových rot 73. tankového praporu a jeho aktivních záloh, přičemž zanedlouho by 73. tankovému praporu měly k zahájení výcviku přijít první tanky Leopard 2A4, je možná na místě se ptát, jestli by Česká republika neměla na Ukrajinu poslat další zbytnou tankovou techniku. Prostřednictvím ředitele kanceláře jsme se na to zeptali také ministryně obrany, která až doposud vojenskou pomoc Ukrajině z velké části koordinovala. Zatím však na její odpověď čekáme, pokud ji obdržíme, do textu ji doplníme.

Vyfotila se na zničených ruských tancích. Modelka nyní čelí výhrůžkám smrtí

Ztráty „českých“ tanků je možné pozorovat také na videu, na kterém je vidět vyhořelý zničený tank T-72 starší série M/M1, kterou na Ukrajinu poslala Česká republika. Tank má zcela utrženou věž, pravděpodobně kvůli explozi munice, kterou mají tanky tohoto typu umístěnou přímo pod tankovou věží. Pokud k explozi došlo, znamenalo to bohužel také prakticky jistě okamžitou smrt všech tří členů osádky.

Rekordní zásah

Jsou zde však i úspěchy. Jak dokladují další dvě fotografie, jednotce, která provozuje naši techniku, se podařilo nějakou ruskou techniku zničit. Na fotografiích je konkrétně vidět tank T-72B3 v nejnovější modifikaci. Ačkoli jde původně o stejný stroj, jako jsou ty, které na Ukrajinu poslali prostřednictvím vlády občané České republiky, je ruská technika mnohokrát modernizována a je tedy daleko výkonnější. Oproti českým tankům T-72 disponuje zejména termovizním zařízením, které je vhodné pro boj v noci a na velkou vzdálenost.

Podle potvrzených zpráv z bojiště se „našim“ tankistům podařil husarský kousek, když zasáhli a zničili ruský tank na vzdálenost tří kilometrů. Zdůrazňujeme přitom, že se jim to podařilo s nemodernizovaným tankem T-72M, který má proti modernější technice jen velmi omezené vybavení a střelba na větší vzdálenost s ním je mnohem více záležitostí zkušenosti posádky.

Pozn.: Fotografie byly digitálně upraveny, aby z nich nebylo možné zjistit kombinaci místa a času pořízení.