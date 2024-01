Pokrývky hlavy vojáků královské gardy, která v Londýně střeží Buckinghamský palác, jsou trnem v oku ekologických aktivistů. Čepice jsou totiž zhotoveny z medvědí kožešiny. Britský herec Stephen Fry za podpory organizace PETA nyní vyzval, aby je ozbrojené složky dál nepoužívaly. Ikonické uniformy jsou přitom jedním ze symbolů Londýna a také oblíbeným námětem fotek a suvenýrů.

Smuteční průvod s pozůstatky královny Alžběty II. se blíží k památníku královny Viktorie před Buckinghamským palácem. Vojáci na snímku mají na hlavě čepice z medvědí kožešiny. | Foto: Profimedia

Málokterý turista odchází z Londýna bez fotky příslušníků královské gardy, kteří mimo jiné střeží sídlo britského panovníka - Buckinghamský palác. Červené uniformy a vysoké černé kožešinové čepice jsou natolik ikonickou součástí londýnského koloritu (společně s tradiční výměnou stráží u paláce, která vždy přitahuje stovky diváků), že se motiv královské gardy objevuje i na mnoha suvenýrech.

Milion a sedm set tisíc Evropanů se podepsalo pod evropskou občanskou iniciativu Evropa bez kožešin:

Evropa bez kožešin. Chov norků či lišek a prodej kožichů mají v Unii skončit

Některým ale tradiční oděv leží v žaludku. Konkrétně ochráncům přírody a ekologickým aktivistům vadí, že čepice jsou zhotoveny z pravé medvědí kůže. Jak napsala veřejnoprávní stanice BBC, v uplynulých dnech se znovu ozvali. Organizace People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), zabývající se ochranou zvířat, zveřejnila video zabíjení medvědů s tím, že jsou nelítostně vražděni a jejich kůže se pak používá na výrobu čepic královské gardy, která by se jich podle autorů spotu měla vzdát.

Výměna stráží v podání královské gardy:

Zdroj: Youtube

Hlas pro video propůjčil na Britských ostrovech známý herec Stephen Fry. „Tradice není nikdy omluvou pro krutost. Tím, že garda dál nakupuje čepice zhotovené z medvědí kůže, britská vláda podporuje poptávku po kožešinách a účinně motivuje lovce,“ řekl mimo jiné ve spotu.

Video organizace PETA o zabíjení medvědů. UPOZORNĚNÍ - Spot není vhodný pro citlivé povahy:

Zdroj: Youtube

Ministerstvo: Alternativa zatím není

Video z lovu medvědů, který se odehrává v Kanadě, natočil tajně podporovatel PETA. Lovci medvědy nalákají na potravu a následně po nich střílejí z kuší. „Vyprávění k videu oznamuje, že medvědi nemusí zemřít hned, ale až později v bolestech na infekci v ráně nebo krevní ztráty,“ popsala BBC.

Práva zvířat by měla být zakotvena v ústavě, požadují jejich ochránci

Zástupci organizace PETA uvedli, že se budou snažit dostat video ke králi Karlovi III., který je sám ochráncem přírody. Na svém webu organizace zmínila, že se v boji za zastavení nošení čepic z medvědí kůže angažuje už více než 20 let. Kampaň v minulosti podpořila třeba i herečka Pamela Andersonová. Členové PETA rovněž navrhli, aby garda nově nosila čepice z umělé kožešiny.

Mluvčí britského ministerstva obrany reagovala, že se kožešinové čepice pořizují na legálním trhu a pouze z medvědů zabitých při oficiálně povolených lovech. „K dnešnímu dni alternativy ještě nesplňují normy požadované k zajištění účinné náhrady obřadních čepic z medvědí kůže,“ vyjádřili se zástupci ministerstva.

Čepice z medvědí kůže jsou tradiční součástí oděvu královské gardy. „Příslušníci je nosí už více než 200 let,“ připomněl magazín Time.