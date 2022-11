Závěrem léta, kdy se ruská okupace Chersonu začala chýlit ke konci, se pro tamní obyvatele stala místní skládka zakázanou oblastí. Důvodem mělo být, že tam údajně Rusové vozili těla svých padlých vojáků, která následně spalovali spolu s odpadky. Deníku The Guardian to sdělilo několik místních obyvatel i pracovníci skládky. Ti uvedli, že viděli přijíždějící ruská nákladní auta s otevřenou korbou naložená smetím i černými pytli na mrtvoly. Ze skládky se poté vzduchem linula oblaka kouře zapáchající hořícím masem.

Svědci se domnívají, že se mohlo jednat o ruské vojáky, jelikož vozidla se objevovala během těžkých bojů o město. „Pokaždé, když naše armáda ostřelovala Rusy, přivezli ostatky na skládku a spálili je,“ řekla čtyřicetiletá obyvatelka Chersonu Iryna. Tato tvrzení však není možné nezávisle ověřit a ukrajinské úřady uvedly, že se nemohou vyjádřit ani k tomu, zda situaci vyšetřují.

Pytle s mrtvolami viděli

Britští novináři z deníku The Guardian se vydali přímo na skládku, kde mluvili s místními zaměstnanci. „Rusové přivezli Kamaz plný odpadků a mrtvol naházených dohromady a vyložili,“ sdělil jim jeden z chersonských popelářů, který si nepřál být jmenován. „Myslíte si, že je chtěl někdo pohřbít? Vyhodili je a pak přes ně vysypali odpadky, a to je všechno,“ dodal. Dále také řekl, že neviděl, jestli se jednalo o ruské vojáky nebo civilisty.

Pětačtyřicetiletá Svitlana Viktorivnaová, která spolu s manželem Oleksandrem už léta vozí na skládku odpad svým nákladním autem, uvedla, že u vjezdu bylo zřízeno ruské kontrolní stanoviště. „Nesměli jsme se přiblížit k prostoru skládky, kde se spalovala těla,“ pověděla. I ona však viděla, jak do oblasti Rusové vozí těla uzavřená v pytlích na mrtvoly. „Jednou jsme sem přijeli v nesprávnou dobu, zatímco vojáci dělali své „kšefty“, a tak dali mému muži tvrdou ránu obuškem do obličeje,“ řekla. Ani ona ale neviděla, zda se jednalo o padlé vojáky nebo civilisty.

Podle pracovníků skládky si Rusové vybrali oblast na nejodlehlejší straně skládky. Reportéři deníku The Guardian se blíže k místu nemohli dostat, jelikož to nebylo bezpečné. Řidič popelářského vozu nevyloučil, že by prostor mohl být zaminovaný, případně by tam mohla být zanechána nevybuchlá munice.

Odporný zápach

Ani zaměstnanci skládky se na odlehlé místo ještě neodvážili. Deníku The Guardian však popsali, že v létě se odtam linul odporný zápach zkaženého masa. „A při spalování byl vidět hustý kouř,“ řekl řidič popelářského vozu.

Jeho slovům dala zapravdu i svědectví obyvatel velkého bytového domu ze sovětské éry, který stojí přímo naproti skládce. Ti rovněž uvedli, že když Rusové začali se spalováním, zvedl se velký oblak kouře, který naplnil vzduch nesnesitelným zápachem hniloby, až se nedalo dýchat. „Když jsem ten kouř ucítila, udělalo se mi špatně,“ sdělila šedesátiletá Olesia Kokorinaová, která bydlí v osmém patře. „A taky to bylo děsivé, protože to smrdělo jako spálené vlasy. Navíc kouř byl tak hustý, že nebylo vidět na sousední budovu,“ dodala.

O podivném zápachu promluvila i další obyvatelka bytového domu Natalia. „Takhle to prostě nikdy předtím nesmrdělo. V letních dnech se kvůli zápachu nedalo ani dýchat,“ vypověděla. Také ona viděla z oken svého bytu přijíždějící sklápěcí auta s naloženými pytli na mrtvoly.

Přestože zprávy svých sousedů potvrdily desítky dalších obyvatel Chersonu, ukrajinské úřady se k nim zatím nevyjádřily. Místní úředník, který si přál zůstat v anonymitě, řekl pro The Guardian: „Nezajímají nás pohřebiště nepřítele. Zajímá nás nález těl Ukrajinců, umučených, zabitých a pohřbených v masových hrobech zde v Chersonské oblasti.“

Zakrývání skutečnosti nebo jediná možnost?

Místní se domnívají, že Rusové přistoupili na spalování těl vlastních vojáků, protože v době obklíčení Chersonu je neměli jak dostat pryč. Mosty přes řeku Dněpr na jejím západním břehu byly příliš křehké na to, aby udržely nákladní auta.

Ukrajinská bezpečnostní služba si však myslí, že těla tisíců mrtvých ruských vojáků jsou neformálně likvidována, protože Kreml je eviduje jako nezvěstné ve snaze zakrýt své ztráty ve válce.

Podobné zacházení s padlými ruskými vojáky bylo dříve zaznamenáno i na frontě u Doněcku. V zachyceném květnovém telefonátu jeden ruský voják uvedl, že jeho kamarádi byli pohřbeni na skládce vysoké jako člověk. „Nashromážděné mrtvoly dosahují výšky dvou metrů. Není to márnice, ale skládka. Prostě je tam házejí,“ řekl voják, podle kterého je tak později jednodušší tvrdit, že zmizeli beze stopy.

Deník The Guardian nepožádal ruské úřady o komentář. O případu neinformují ani žádná Kremlem podporovaná média. Ve věci počtu padlých okupačních vojáků se však obecně objevují nejasnosti. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua na Ukrajině zemřelo zhruba šest tisíc armádních příslušníků. Americký Pentagon ale na konci léta uvedl, že v bojích mohlo být zabito nebo zraněno až osmdesát tisíc ruských vojáků.