Vinnými soudce uznal také další obžalované ve stejném procesu, upozornil běloruský opoziční server Naša Niva. Jeden z opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška dostal trest 18 let vězení a zbylí tři obžalovaní po 12 letech za mřížemi. Všichni čtyři žijí v zahraničí a byli souzeni v nepřítomnosti. Pokud by se Cichanouská nacházela v Bělorusku, musela by si trest odpykat v trestanecké kolonii s obecným režimem, píše Naša Niva.