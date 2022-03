1. Rusko žádá ukončení snah o vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance. „Ukrajinci by měli přijmout dodatky k ústavě, na jejichž základě by Ukrajina odmítla veškeré ambice na vstup do jakéhokoli bloku,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Od roku 2019 platí na Ukrajině ústavní zákon, který stanovuje, že Kyjev směřuje do Aliance i Evropské unie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že úsilí od vstup do Aliance přehodnotil, protože ta Ukrajinu stejně přijmout nechce. Prezidentova strana Sluha národa, která má většinu v parlamentu, pak připravila návrh zákona, který místo vstupu do NATO požaduje bezpečnostní záruky USA, Turecka a Ruska. Na druhé straně podepsala nyní Ukrajina přihlášku ke vstupu do Unie. Rusko dalo najevo, že to nepovažuje za stejný případ jako vojenskou aliancia naznačilo, že členství v Unii by mohlo tolerovat.

2. Kreml žádá Uznání Ruskem okupovaného Krymu jako součásti Ruska. To je pro Ukrajinu sice už roky tabu, ale Zelenskyj řekl, že i o ní lze jednat. Lze si představit nějakou společnou správu, umožnění volného pozemního přístupu Ruska na Krym nebo vrácení tamního majetku Ukrajincům. Výsledek v mnohém záleží na aktuální vojenské a ekonomické situaci Ruska i Ukrajiny v příštích dnech.

Evropská unie se má rozšířit od Kyjeva až na Kavkaz

3. „Ukrajinci by měli uznat Doněck a Luhansk (Doněckou a Luhanskou lidovou republiku) jako nezávislé státy,“ řekl Putinův mluvčí Peskov. „Můžeme diskutovat a hledat kompromis – najít shodu na tom, jak budou tahle území žít dál,“ uvedl na to Zelenskyj. „Pro mě je důležité, jak budou dál žít lidé z těchto oblastí, kteří chtějí být součástí Ukrajiny,“ dodal její prezident. Klíčový bude i územní rozsah těchto států. Fronta se tam během války zatím neposunula, Rusko však požaduje mnohem větší území.

4. Rusko může přijít s dalšími požadavky. Jednání Kremlu přestalo být v poslední době předvídatelné.