Muž je běloch a měl na sobě v době incidentu podle zveřejněných fotografií černé oblečení a černobílou přilbu. Jel na jasně zeleném kole, přičemž na zádech vezl černý batoh a na obličej oblékl kuklu. „Kdokoliv by poznal muže z fotografií, ať neprodleně zavolá na policii,“ požádal Byrne.

A 27-year-old woman has been stabbed in the back by a cyclist in Ilford.



Police want to speak to a man on a green bike, dressed in black.



There have already been more police in Ilford since the murder of Zara Aleena. Additional resources have been deployed to the local area. pic.twitter.com/IR7EEui0II — London Live (@LondonLive) July 11, 2022

Lidé v Ilfordu jsou z útoku vyděšení i kvůli vraždě, která se zde udála 26. června. „Vím, že tento útok na mladou ženu, který přišel tak brzy po tragické vraždě Zary Aleenaové, bude pro Londýňany, a zejména pro obyvatele Ilfordu, velmi znepokojivý,“ sdělil Byrne. Incident lidem připomíná hrůzy ze dvou týdnů zpátky, kdy muž na Aleenaovou zaútočil jen deset minut od jejího domu.

Žena šla tehdy domů cestou, kterou dobře znala a cítila se na ní bezpečně, sdělila její rodina. Po útoku ji odvezli do nemocnice The Royal London Hospital, kde nakonec podlehla zraněním hlavy a krku. „Já i moji kolegové sdílíme obavy lidí a usilovně se snažíme udělat vše pro to, aby se Londýňané cítili a byli v bezpečí,“ dodal inspektor.

A man has been charged with the murder Zara Aleena after the 35-year-old was killed in an attack in Ilford.



Jordan McSweeney, 29, will appear in custody at Thames Magistrates’ Court on Wednesday charged with murder, attempted rape and robbery. pic.twitter.com/Xc5SjcRRwJ — London & UK Street News (@CrimeLdn) June 29, 2022

Od vraždy Aleenaové se v oblasti Ilfordu pohybuje více policistů. Ti se ale dle informací stanice Sky News rozhodli, že po pátečním útoku to stále není dost. „Do okolí jsme nasadili další policisty včeteně těch, kteří se specializují na násilnou trestnou činnost,“ ujistil Byrne a vzkázal veřejnosti, že policisté budou viditelně označeni pro případ nouze.

Z vraždy, pokusu o znásilnění a okradení Aleenaové je obviněný devětadvacetiletý Jordan McSweeney, který se zatím nepřiznal a až do 30. září bude ve vazbě. Na památku Aleenaové se minulou neděli sešly stovky lidí, kteří se s ní naposledy rozloučili při pietní akci u místa činu a před jejím domem.

Zdroj: Youtube