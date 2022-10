Média: Kvůli mobilizaci z Ruska prchlo 260 tisíc mužů. Putin chce zavřít hranice

I proto jsou nynější protesty proti mobilizaci v Dagestánu silnější než v jiných částech Ruska a odehrávají se při nich tvrdé střety policistů a demonstrantů. Informace od nezávislých ruských zdrojů naznačují, že právě v nejchudších a etnicky odlišných částech Ruské federace je odpor proti novému Putinovu nařízení vůbec největší. „Hněv je zvláště silný v chudých regionech obývaných etnickými menšinami, jako je právě Dagestán,“ konstatuje agentura Reuters.

Částečná mobilizace byla v Rusku vyhlášena vůbec poprvé od konce druhé světové války, a vzejít z ní mají další síly, které by Rusko poslalo do konfliktu na Ukrajině. Od jejího vyhlášení byl zaznamenán extrémní zájem Rusů o vycestování ze země.

Zatýkání a střelba do vzduchu

Videa, která se dostala na sociální sítě, ukazují, že v Dagestánu často při demonstracích dochází k násilnostem, a to jak ze strany protestujících, tak ze strany policistů. „Přestože se ve velkých ruských městech odehrálo několik protestů proti mobilizaci, přičemž jen v neděli při nich bylo zatčeno více než sedm set lidí, záběry z demonstrací v Dagestánu, kde protestující bojují s policií, ukazují jinde jen zřídka se odehrávající projev násilného odporu proti úřadům,“ zmiňuje BBC.

V neděli se největší protest v Dagestánu odehrál v tamním hlavním městě Machačkala. „Nezávislá skupina OVD-Info informovala, že policisté proti demonstrantům používali obušky a paralyzéry,“ uvádí BBC.

Při útoku ve škole v ruském Iževsku zemřelo 15 lidí. Střílelo se i na Sibiři

Podle pozorovatelů zasahující policisté také stříleli do vzduchu a brutálně demonstranty bili. „Na jednom z videí je vidět, jak se jeden muž brání zatčení a následně je zmlácen policisty,“ nastiňuje BBC.

Při demonstracích lidé protestují proti mobilizaci i válce na Ukrajině. „Proč odvádíte naše děti? Kdo byl napaden? Rusko bylo napadeno? To jsme byli my, kdo napadl Ukrajinu. Rusko napadlo Ukrajinu. Zastavte válku!“ křičela na nedělním protestu třeba skupina žen.

Další protest se odehrál v dagestánské vesnici Endirej, kde demonstranti zablokovali vlastními těly hlavní silnici, aby zpomalili přístup vojáků a policistů do oblasti, ve které měli pomáhat s mobilizací. „Podle záběrů z místa tam policisté pálili z automatických zbraní do vzduchu. Lidé i tak pokračovali v blokádě,“ uvádí BBC.

Podle agentury Reuters bylo k vojenské službě povoláno sto mužů z obce, která má přibližně osm tisíc obyvatel.

Demonstrace mají pokračovat i tento týden, jejich pořadatelé vyzývají lidi, aby blokovali například železniční tratě a znemožnili tak odjezd vlaků s branci.

Dagestán



• Jde o nejjižnější republiku Ruské federace, která patří mezi takzvané kavkazské státy. Leží u Kaspického moře.

• Dagestán sousedí s Ázerbajdžánem a Gruzií. V rámci Ruské federace pak s Kalmyckou republikou, Čečenskem a Stavropolským krajem.

• Hlavním městem je Machačkala.

• Dagestán má 3,1 milionu obyvatel, kteří tvoří pestrou etnickou směsici.

• Žijí tam Avarové, Dargové, Kumykové, Lezgové, Rusové, Ázerbájdžánci či Čečenci a další etnika. Etnická situace v zemi se zhoršila po válce v sousedním Čečensku.

• Většina obyvatel Dagestánu (přes 80 procent) se hlásí k muslimské víře.

Chyby při mobilizaci

Zmírnit násilnosti se snaží dagestánský guvernér Sergej Melikov. Ten uvedl, že při mobilizaci došlo k chybám, kdy byli odvedeni studenti či otcové od mnohopočetných rodin. „Částečná mobilizace se musí odehrát přesně dle kritérií, která oznámil prezident,“ napsal Melikov na sociální síti Telegram.

Na Ukrajině již podle Ruskem zveřejněných statistik padlo šest tisíc ruských vojáků. Skutečná čísla se ale liší a pravděpodobně jsou ztráty mnohem větší. Částečnou mobilizaci vyhlásil ruský prezident Putin minulou středu. Má se týkat tří set tisíc mužů s předchozími vojenskými zkušenostmi.

Přísnější tresty za zločiny v době mobilizace. Putin podepsal změnu zákona

Jak ale už v pátek upozornila světová média, ve skutečnosti mobilizaci za částečnou označit nelze, protože povolávací rozkazy dostávají i ti, kterých se týkat neměla. Čili muži bez vojenských zkušeností, studenti nebo lidé zatčení při protestech proti mobilizaci, kterých už je přes dva tisíce. „Bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy povolávací rozkaz dostali lidé, kteří za sebou nemají žádnou vojenskou službu, což způsobilo, že i veřejně známé osoby, které jsou jinak výrazně prokremelské, veřejně vyjádřily své obavy,“ informuje agentura Reuters.

Podle amerického Institutu pro studium války má Rusko více než dva miliony vojáků v záloze. „Jen málo z nich je ale dostatečně připraveno pro válku. Pouhých deset procent z nich dostalo další výcvik po ukončení základné vojenské služby,“ cituje vyjádření odborníků z institutu The Washington Post.

Zatím se tedy neočekává, že by současná částečná mobilizace mohla výrazně zasáhnout do aktuálně probíhajících bojů na Ukrajině, respektive postarat se o rychlý zvrat ve prospěch agresora, byť by mohla znamenat, že Rusko v tomto konfliktu zůstane bojeschopné. Zástupci Ukrajiny, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, vyzvali Rusy, aby se mobilizaci vzepřeli.