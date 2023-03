Maličké plchy šplhající na mohutný dub i jedinečné záběry orla mořského lovícího v letu stěhovavé mořské ptáky nabídne divákům nový seriál legendárního Davida Attenborougha. V pěti epizodách je provede divokou přírodou Britských ostrovů.

Sir David Attenborough. | Foto: Profimedia

I v šestadevadesáti může člověk začít něco nového. David Attenborouhg zcestoval celý svět a natočil tak působivé dokumenty, jako byla Zázračná planeta. Tentokrát podobně strhujícím způsobem představuje přírodu Velké Británie a Irska. Televize BBC začne v neděli vysílat jeho seriál Wild Isles, tedy česky Divoké ostrovy.

Londýnské Timesy píší, že úvodní epizoda seriálu ukazuje Attenborougha na ostrově Farne u pobřeží severoanglického Northumnberlandu, jak leží na zemi a pozoruje papuchalky bojující s dalšími mořskými ptáky, aby donesli do svých nor úhořovité ryby. Filmaři tam natáčeli loni v létě. „Byl nadšený jako malý kluk, že zase mohl být v terénu a točit,“ řekl producent seriálu Alastair Fothregill.

Zdroj: Youtube

„I když je scéna s papuchalky čistý Attenborough - směs zábavy a poučení o těchto mořských ptácích a jejich konkurenčních druzích - jeho sdělení nutí k zamyšlení,“ píší Timesy.

Hned v prvním dílu v neděli diváci uslyší jedno z hlavních poselství seriálu. „Většina našich kolonií papuchalků upadá. Nadměrný rybolov a klimatická změna znamenají, že úhořovité ryby, na kterých papuchalkové závisí, je čím dál těžší najít. Je to jasný příklad toho, jak fragmentovaná a křehká naše příroda je. Ačkoliv je Británie místy velmi bohatá, jako celek patří k nejvíce vyčerpaným zemím, pokud jde o přírodu, “ řekl v seriálu Attenborough.

Pocta pro přírodovědce Attenborougha. Pojmenovali po něm nejstaršího predátora

Fothergill doplnil, že slavný přírodovědec a ekolog každou epizodu uvádí a provází svým komentářem. „První i poslední epizodu uzavírá velmi působivými promluvami o tom, že jelikož je tohle náš domov, máme odpovědnost se snažit o obnovu přírody,“ přiblížil producent.

Pro týdeník Observer Fothregill z bristolského studia Silverback Films doplnil, že natáčení bylo i fyzicky náročné. „Z místa, kde vystoupíte z lodi, vede k začátku stezky na vrchol ostrova asi sedmašedesát strmých schodů. Pro nás všechny, zejména se vším naším těžkým natáčecím vybavení, to byla docela výzva. Ale David je, nehledě na svých šestadevadesát let, zvládal úžasně,“ přiblížil. Filmaři tam natáčeli dvakrát. V červnu s papuchalky, v srpnu Attenborough pozoroval mláďata buřňáka severního, jak poprvé opouští hnízdo.

Attenborough, vedle natáčení v terénu, úzce spolupracoval i na scénáři. „Posílali jsme mu ho dva týdny před natáčením a on si vždy vše řádku po řádce rozebral. Je to zcela výjimečný autor a vždycky přišel s významným vylepšením,“ vyzdvihl producent.

Pro dokument o živé přírodě Britských ostrovů byl navíc proslulý filmař a ekolog velmi cenný svou životní zkušeností. Další producent seriálu Nick Gates ho označil za fenomenální barometr změny. „Když se podíváte na přírodu Británie a Irska, vidíte, že se během jeho života obrovsky změnila. Je velmi působivé, když o tom mluví,“ řekl Gates Observeru.

Timesy připomínají, že seriál není úplně první příležitostí, kdy Attenborough natáčel v Británii. Jedinečný je v tom, kolik peněz tvůrci na seriál o živé přírodě v Británii vynaložili. Přírodovědné dokumenty se totiž většinou natáčí s vyhlídkou na to, kolik peněz vydělají z prodejů do světa. „Vždycky jsem chtěl Británii natočit stejným stylem jako seriály Planeta. Tím myslím stejnou epickou ambici. A to stojí čas i peníze,“ řekl Fothergill.

Drony i pomalé kamery

BBC nezveřejnila rozpočet, ale je jasné, že tým použil nákladné technologie. Některé z nich vypočítal Observer. „Použili drony a zpomalené kamery k natáčení v Bass Rock ve Skotsku v kolonii ptáků terejů, kteří tam přilétali z moře za potravou. K natáčení jelenů a daňků v říji či zápasících tuleňů kuželozubých posloužily elektrické natáčecí vozíky se stabilizovanou kamerou. Nejlepší dostupné drony poskytly přelety nad krajinou,“ nahlédl týdeník do technického parku filmařů.

Hity letošní dovolené? Lonely Planet vsadilo na moře, jídlo a méně známá místa

Další scény podle Timesů zahrnují kosatky lovící tuleně u pobřeží Shetland, rodinu plchů šplhajících po starodávném dubu v Sussexu nebo snímky z rychlých dronů nabízejících pohled z perspektivy ledňáčka řeky jižní Anglie. „Tým natočil také slimáka popelavého, největšího svého druhu na světě. Zaznamenal jeho „neobyčejné namlouvací rituály“ zahrnující dva penisy zakrucující se jeden kolem druhého. To Davida určitě překvapilo,“ dráždivě lákal diváky Fothergill.

Díky nasazení termokamer filmaři poprvé nahlédli do života obrovských hejn špačků. „Špačci jsou proslulí svým společným usazováním, když se chystají hřadovat na noc. Ale nikdo přesně nevěděl, co se přitom děje,“ řekl Fothergill Observeru. Dodal, že filmaři ke svému obrovskému překvapení viděli, jak hřadující špačky loví sovy pálené.

1631 dnů natáčení

Další producent Gates připustil, že natáčení v domácím prostředí bylo výzvou v tom, že se filmaři museli učit, kdy přestat. „Protože mnoho těchto příběhů se odehrávalo za dveřmi, v místech, kam se dalo dojet za den, věděli jsme, že se můžeme vracet a vylepšovat natočené sekvence. Pořád jsme si zvedali laťku. Kdykoliv jsme vyrazili do terénu, přemýšleli jsme, jak to ještě vylepšit,“ svěřil se Gates Observeru. Nedělník listu Guardian spočítal, že filmaři celkem strávili 1631 dnů natáčením dvou stovek scén - 71 dnů točili lososy, 65 dnů husy a 57 dnů tuňáky.

Div světa, který se nikdy neokouká. To jsou vodopády Iguazú v Jižní Americe

Producenti seriálu a ekologové doufají, že pětidílný seriál poslouží jako výkladní skříň zbývající divoké přírody v Británii a Irsku a stane se katalyzátorem dalšího úsilí k ochraně a obnově zbývajících druhů a biotopů. Velkou roli v přípravě seriálu hrála Královská společnost pro ochranu a ptáků a Světový fond ochrany přírody. V souvislosti s uvedením seriálu velkou kampaň.