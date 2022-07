„I když je v pořádku, lékařské doporučení bylo, že bychom neměli pokračovat v debatě. Omlouváme se našim divákům a posluchačům," uvedla Talk TV na twitteru.

McCannová setkání moderovala sama. Novinář Harry Colle, který měl diskuzi uvádět spolu s ní, odstoupil kvůli potvrzenému covidu-19.

Trussová a Sunak se před předčasným koncem debaty opět střetli kvůli postoji k daním a veřejným výdajům a kvůli tomu, co by udělali pro řešení krize životních nákladů. Šéfka britské diplomacie tvrdí, že Sunakův důraz na vyrovnané hospodaření státu a zvýšení daní pro podnikatele by přivedly ekonomiku do recese.

„Myslím si, že je morálně špatné, abychom ve chvíli, kdy rodiny bojují o zaplacení jídla, zvýšili daně obyčejným lidem, když jsme v našem manifestu říkali, že to neuděláme, a když jsme to nemuseli dělat," řekla Trussová.

Sunak, jehož odchod z vlády počátkem tohoto měsíce odstartoval Johnsonův pád, argumentoval tím, že peníze ze zvýšených daní jsou nutné na zaplacení dodatečných výdajů na zdravotnictví. „Myslím, že morálně špatné je žádat naše děti a vnuky, aby platili účty, na které jsme nebyli připraveni," opáčil Sunak.

Úterní debata byla druhým přímým soubojem obou uchazečů, z nichž příštího vůdce konzervativců a tedy i ministerského předsedu bude vybírat všech téměř 200.000 členů Konzervativní strany. V pondělní diskuzi podle názoru 50 procent účastníků průzkumu agentury YouGov v řadách konzervativců Trussová předvedla lepší výkon, zatímco 39 procent dotázaných podpořilo Sunaka. Jméno příštího britského premiéra má být oznámeno 5. září.