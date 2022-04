Jak upozorňují ukrajinští novináři, není jediným rodičem, který se pro něco podobného rozhodl. „Ukrajinští rodiče píší kontakty na příbuzné přímo na těla svých dětí. Kdyby zemřeli, a dítě by přežilo," upozornila ukrajinská novinářka Anastasiia Lapatina z listu Kyiv Independent.

Jak uvádí umělkyně Makoviy, s dcerou jsou již v bezpečí, přesto jí stále lístek se stejnými údaji nechává v oblečení. Její přiznání spustilo na sociálních sítích lavinu reakcí dalších ukrajinských rodičů, kteří ukazují, že se rozhodli udělat něco podobného. Kdyby jejich malé děti, které zatím neumí mluvit nebo si nedokáží zapamatovat kontakty a jména příbuzných, osiřely. A aby jejich zachránci snadněji zjistili, o koho jde a kam se obrátit. „V první den války jsem pro svého tříletého syna sepsal podobnou kartičku. A přesto, že jsme teď společně v Anglii, ten lístek má neustále u sebe," zachytil britský list Metro další reakci ukrajinského rodiče.

Další lidé z Ukrajiny popsali, že kartičky se základními údaji o svých dětech svým potomkům všili do oblečení nebo jim vytvořili náramky s telefonním číslem na příbuzné. Uživatel Twitteru pod jménem SeriousGarry zveřejnil obrázek trička, které vytvořil pro svou pětiletou dceru. I na tomto kusu oděvu jsou základní údaje a telefonní čísla. „Moje pětiletá dcera nosí toto, a Evropa zatím přemýšlí o ruském plynu, ropě a penězích," konstatoval ve svém příspěvku muž.

My 5 years old daughter waring this t-shirt while Europe thinking about russian oil, gas and money. pic.twitter.com/ueFi4Ap2yP