Ředitelé mají podrobné metodické pokyny a potřebné materiály. „Všichni vědí, co mají dělat,“ ujistil šéf resortu. Zároveň připustil, že se urychleně budou muset měnit některé legislativní předpisy, aby se například ukrajinští deváťáci mohli přihlásit dodatečně na střední školy. „Musíme umožnit, aby ženy, které prchly před válkou, mohly jít do práce. A proto by se jejich děti měly co nejdříve začlenit do vzdělávacího procesu,“ řekl Gazdík.

Praktické otázky ale zdaleka nejsou tím jediným, co nyní čeští učitelé řeší. O válce, motivech útočníka, roli NATO a budoucnosti rozmlouvají s dětmi v hodinách i mimo ně. Na řadu dotazů žáků a studentů odpověděli v pondělí při zmíněné diskusi na slovo vzatí odborníci, generál Petr Pavel, bývalý diplomat Petr Kolář, politický geograf Michael Romancov, odborník na vzdělávání a dezinformace Bohumil Kartous a šéf krizového týmu Červeného kříže Richard Smejkal. Jejich odpovědi mohou být užitečným vodítkem pro pedagogy i rodiče.

Překvapilo vás Putinovo rozhodnutí o invazi?

Petr Kolář: Dřív jsem ho vnímal jako padoucha a chladnokrevného agenta KGB, ale teď jsem byl jeho brutalitou zaskočen.

Jak Rusko zasáhnou ekonomické sankce?

Petr Pavel: Jsou důležité kvůli tomu, aby Rusko ztratilo ekonomickou schopnost vést válku. Možná ale nebudou stačit a podpora států NATO Ukrajině bude muset být aktivnější. Bezletovou zónu bychom zajistit nedokázali, ale můžeme poskytnout vzdušnou i pozemní ochranu humanitárních koridorů.

Proč se Kreml k invazi odhodlal?

Michael Romancov: Problém je Vladimir Putin a koncentrace moci do jeho rukou. Nechce připustit samostatnou existenci států, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu. K jeho agresivitě přispěla slepota, nedůslednost a neochota Západu řešit jeho stupňující se násilné sklony.

Jaká je úloha Červeného kříže a můžeme se zapojit do jeho aktivit?

Richard Smejkal: Naším úkolem je přesvědčovat strany konfliktu, aby uchránily civilisty a i ve válce dodržovaly určitá pravidla. Mapujeme také potřeby obyvatelstva, které jsou jiné na západě a východě Ukrajiny. Nejvíc nyní pomůžete zapojením se do tuzemských center pro uprchlíky. Studenti zdravotních oborů mohou pomáhat třídit zdravotní materiál.

Změnilo by situaci dobytí Kyjeva?

Petr Pavel: Pád symbolu odporu by mělo psychologický dopad, ale Ukrajina nestojí na Kyjevu, Ukrajinci jsou odhodláni bránit svoji zemi za každých okolností. Politické a vojenské velení by se eventuálně mohlo přesunout jinam. Britské a americké speciální jednotky jsou připraveny prezidenta Zelenského přemístit jinam.

Proč jsme posílali české vojáky do Afghánistánu, ale na Ukrajinu ne?

Petr Kolář: Protože Afghánistán není jaderná mocnost. Putin zneužívá hrozbu jadernou silou, je to diktátor, který už neposlouchá nikoho. Záminku k útoku si najde kdykoli a v čemkoli. Dosáhl toho, že se ho bojíme, ale když Ukrajina požádala o vojenskou pomoc, měli jsme ji poskytnout. Česko by mohlo spolu se Slovenskem, Polskem a Velkou Británií využít čl. 51 Charty OSN a chránit nebe nad Ukrajinou.

Lze srovnávat Putina s Hitlerem?

Michael Romancov: Takové srovnání se nabízí. Rozkaz k překročení hranic suverénního státu dal v roce 1939 Hitler při útoku na Polsko, Stalin na Finsko, v roce 2008 Putin na Gruzii a 2014 i nyní na Ukrajinu. Putin se rozhodl, že Evropa bude hřištěm, kde se bude hrát podle jeho pravidel a zvolil cestu násilí.

Jsou dezinformace důležitým nástrojem ve válce?

Bohumil Kartous: Nepochybně. Když lidé neznají kontext, mohou jim podlehnout. Je třeba čerpat z tuzemských i zahraničních důvěryhodných zdrojů.

Petr Gazdík: Jsme v reálné válce, protože její součástí je i ta hybridní, kterou proti svobodnému světu Putin používá už roky. Proti rozsévání nenávisti, lží a strachu se demokratická společnost musí bránit, a proto jsem ve vládě hlasoval pro podporu vypnutí osmi dezinformačních webů.

Petr Pavel: Nárok na svobodu slova končí tam, kde omezuje někoho jiného. Pravidla regulace musejí platit i pro internet, protože musíme chránit hodnoty, na nichž Česká republika stojí.

Bude Putin souzen před Mezinárodním trestním tribunálem v Haagu?

Michael Romancov: Ukrajina žalobu podala, ale postavení Putina před soud je reálné jen za předpokladu, že Rusko válku prohraje a váleční zločinci budou souzeni, nebo ho vydají jeho vlastní lidé.

Je Česká republika bezprostředně ohrožena?

Petr Pavel: Díky kolektivní obraně v rámci NATO není. Putin nemá na to, aby nás ekonomicky a vojensky porazil. Za delší konec provazu taháme my. Na jeho straně je jen Bělorusko a Kazachstán.

Co říkáte obratu prezidenta Miloše Zemana?

Petr Gazdík: Je dobře, že změnil názor, ale nesmaže to jeho postoje a výroky za posledních deset let.

Bohumil Kartous: Jeho jasné vyjádření, kterým určitě nelze napravit minulé chování, naštěstí vyrazil zbraně části dezinformátorů, kteří se teď nemají oč opřít.

Je Putin blázen?

Michael Romancov: Nejsem lékař, abych to mohl zhodnotit. Některé jevy, například jednání u dlouhého stolu nebo na velkou vzdálenost i s jeho nejbližšími spolupracovníky, však o mnohém svědčí. V době covidu byl téměř úplně izolován a údajně řídil zemi ze dvou identických „bunkrů“ v Novo-Ogaryovu u Moskvy a Bočarovu-ručej v Soči. Četl tam historické romány a zřejmě tam vznikal jeho zvláštní přístup k historii. To ale neznamená, že je blázen. Sám sebe ovšem mohl uvést do stavu, že věří tomu, co tvrdí. Například, že Ukrajinci jsou nacisté a že tam v laboratořích vyvíjejí biologické zbraně.

Může být 3. světová válka?

Petr Pavel: Obě strany disponují zbraněmi, které by stačily na mnohonásobné zničení planety. Věřím, že i v Kremlu jsou lidé, kteří by tomu chtěli zabránit. Rusko nemá čím jiným hrozit než jaderným arzenálem, jinak není kromě surovin ničím atraktivní.

Je ukrajinský prezident Zelenskyj pro obránce Ukrajiny důležitý?

Petr Kolář: Má velký vliv na obyvatelstvo, i pro Západ se stal symbolem spravedlivé ukrajinské války. Má herecké nadání, takže je velmi přesvědčivý. Pro Putina se stal vážným soupeřem, jemuž řekl, aby buď z jeho země odešel, nebo si s ním sedl za jeden stůl. „Já nekoušu,“ vzkázal mu, což musel brát Putin jako velké ponížení.

Co nás dál čeká?

Petr Gazdík: Těžká práce. Udržení svornosti a nadšení pro pomoc.

Petr Kolář: Pokračování války a doufám, že naše zapojení do takových forem války, které by Putina vyhnaly z Ukrajiny. Pak nabídka zapojení do evropských struktur.

Petr Pavel: Důležité rozhodnutí, zda na hrubý pytel použít hrubou záplatu.

Michael Romancov: Slušnost, síla a rozhodnost. A nedávejme průchod zlosti tak, aby dopadala na nevinné Rusy.

Bohumil Kartous: Odhodlání nenechat se zviklat. Krystalickému zlu musíme odolat.

Richard Smejkal: Zvládnutí přílivu uprchlíků, což bude stát hodně peněz, empatie a sil.