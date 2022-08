Kevin Sweeney, který trpí autismem, přijel na test do The Quaker Meeting House ve skotském Edinburghu. Tam zjistili, že jeho IQ je 162. Tím se zařadil mezi jedno procento nejchytřejších lidí na světě.

Dosaženým výsledkem se umístil i nad teoretickými fyziky Stephenem Hawkingem, jehož IQ bylo 160, a Albertem Einsteinem, který test sice nikdy oficiálně nepodstoupil, ale předpokládá se, že byl na stejné úrovni jako Hawking.

Hrdý čtyřicetiletý otec Eddie Sweeney se pro britský deník Daily Mail svěřil, jak moc tato zpráva pro syna znamenala. „Kevin běhal po zahradě, když se dozvěděl výsledky. Znamenalo to pro něj mnohem víc, než jsme si představovali,“ řekl s nadšením. „Doufáme, že je to pro něj velká vzpruha. Život klade před Kevina řadu výzev a my mu opravdu chceme pomoci maximalizovat jeho potenciál a ukázat mu všechny možnosti,“ dodal.

Géniem od mala

Oba rodiče považují svého syna za génia již od útlého věku. Když měl Kevin šest let, dokázal si zapamatovat periodickou tabulku prvků. „Naučil se ji asi po týdnu. Lidé ho z ní potom zkoušeli. Zeptali se ho na číslo a on jim dokázal říct, co je to za prvek, jakou má značku a kolik váží,“ popsal otec.

Chlapec se taky naučil číst ještě před nástupem do základní školy. „Vždycky jsme lidem říkali, že je génius, a to slovo nepoužíváme jenom tak,“ vysvětlil Sweeney.

Kevin tráví volný čas docela jinak než většina jeho vrstevníků. Je milovníkem kvízů a rád se dívá na soutěžní pořady jako Chcete být milionářem?. „Já se můžu dívat na celý pořad a nic nevím správně, je to tak těžké. Ale Kevin tam sedí a zná odpovědi, to mě prostě ohromuje,“ sdělil hrdý otec. Jeho syn dokonce správně odpověděl na otázku za 250 tisíc liber, ještě než se objevily možnosti.

Nyní dostal pozvání od prestižní organizace Mensa sdružující nejchytřejší lidi světa. „Získal maximální počet bodů pro někoho v jeho věku. Na testu nebyly žádné další děti, byli tam samí dospělí,“ vyprávěl Daily Mail otec čtyř dětí z Lochgelly. „Je to úžasné, jsme na něj tak pyšní,“ dodal.

Kevinovi rodiče doufají, že úspěch u testu může synovi pomoct otevřít dveře do budoucna.

Mensa



- Je mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1946 v Oxfordu.

- Sdružuje lidi s IQ nad 130 podle české stupnice.

- Celosvětově má 145 tisíc členů.

- Lidé se do ní mohou dostat pouze po absolvování testu inteligence, v němž musí dosáhnout minimálně hodnoty 130 IQ podle české stupnice.

- V České republice založila pobočku psycholožka Hana Drábková na jaře roku 1989. Má zhruba šest tisíc členů, z toho je 1500 členů Dětské Mensy. Číslo však nadále roste.

- Mensa ČR patří mezi deset nejsilnějších.