Případ dívky z Vatikánu: Zmizela před 40 lety, teď kauza ožívá s novými detaily

Vatikán od pondělí opět vyšetřuje případ, který Itálií rezonuje už čtyři desítky let. A do kterého se zapletl i Svatý stolec. Emanuele Orlandiové bylo 15 let, když se 22. června 1983 vracela z hodiny flétny v Římě. Domů už ovšem nikdy nedorazila. Zmizení vyvolalo několik spekulací, včetně té, že ji unesl gang s cílem vydírat Vatikán. Případ vyšetřovatelé znovu otevřeli po žádostech rodiny a nových odhaleních v dokumentární minisérii Netflixu, která se jednou z největších záhad nejmenšího státu světa zabývá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mirella Gregori (vlevo) a Emanuela Orlandi (vpravo) | Foto: ČTK/AP