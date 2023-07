Pokud bude protiofenzíva Kyjeva úspěšná, Moskva bude muset použít jadernou zbraň. Prohlásil to v neděli ruský exprezident Dmitrij Medveděv, který, jak připomněla agentura Reuters, podobná ostrá prohlášení činí často, zřejmě ve snaze odradit západní země od poskytování další pomoci Ukrajině.

Dmitrij Medveděv | Foto: ČTK/AP

Medveděv, který je nyní zástupcem předsedy bezpečnostní rady, tedy orgánu, jemuž předsedá prezident Vladimir Putin, na sociálních sítích uvedl, že Rusko by v případě ukrajinského úspěchu bylo nuceno sáhnout ke své jaderné doktríně.

„Představte si, že by ofenzíva, kterou podporuje NATO, byla úspěšná a odtrhli by část naší země, pak bychom byli nuceni použít jadernou zbraň podle pravidel dekretu ruského prezidenta,“ uvedl Medveděv. „Jiná možnost by prostě nebyla. Takže naši nepřátelé by se měli modlit za (úspěch) našich bojovníků. Dbají na to, aby se nerozhořel globální jaderný požár,“ dodal.

Medveděv, který se pasoval do role jednoho z nejvíce „jestřábích“ hlasů Moskvy, zřejmě narážel na část ruské jaderné doktríny, která stanoví, že jaderné zbraně mohou být použity v reakci na agresi proti Rusku vedenou konvenčními zbraněmi, která ohrožuje existenci ruského státu.

Česko dostalo pozvání na mírový summit o Ukrajině, zastoupení se řeší

Kyjev, který počátkem června zahájil protiofenzívu s cílem získat zpět území dobytá Moskvou, prohlásil, že má v úmyslu získat zpět i Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014.

Putin v sobotu uvedl, že v posledních dnech nebyly zaznamenány žádné závažné změny na bojišti a že Ukrajina od 4. června přišla o velké množství vojenské techniky. Kyjev tvrdí, že jeho síly dosahují určitého pokroku v úsilí o znovudobytí území, i když pomalejším tempem, než by bylo žádoucí.

Kritici Kremlu v minulosti obviňovali Medveděva z extrémních prohlášení ve snaze odradit západní země od dalších dodávek zbraní Ukrajině.