Raketa zasáhla nákupní centrum v Kremenčuku, řekl Zelenskyj. Zemřelo 13 lidí

Ztráta největšího města v Luhanské oblasti skutečně přiblížila Rusko k jednomu z jeho strategických cílů, a to konkrétně ovládnutí celého Donbasu. Tím by Vladimir Putin mohl prezentovat svému lidu skutečný úspěch, což po neúspěších na začátku invaze nutně potřebuje.

Dobytí celého Luhansku však ještě není zaručeno, ačkoliv je stále pravděpodobnější. V cestě Rusku stojí Ukrajinci držené město Lysyčansk, vzdálené jen několik kilometrů od Severodoněcku. Předpokládá se, že právě sem se ukrajinské síly stáhly, uvádí v analýze BBC.

Zásadní místo konfliktu

Geografie regionu je důležitá pro pochopení, proč je Lysyšansk natolik důležitý pro obě znesvářené strany. Stejně jako Severodoněck leží na řece Severní Doněc, jež byla dějištěm řady nákladných bitev pro Rusko. Zejména jeden z pokusů o její překročení před měsícem stál Rusy ztrátu celé praporní taktické skupiny. Stovky mužů a desítky obrněných vozidel byly zničeny ukrajinským dělostřelectvem.

Vzhledem k tomu, že všechny mosty mezi Severodoněckem a Lysyčanskem byly zničeny, představuje zákruta řeky významnou přírodní překážku pro jakýkoli ruský postup. Navíc se Lysyčansk nachází na vrcholu kopce, čímž se dobývání města pro ruské síly ještě ztíží, napsala BBC.

„Ukrajinské síly obsadí v Lysyčansku vyšší polohy, což jim může umožnit nějakou dobu odrážet ruské útoky, pokud je Rusové nebudou schopni obklíčit nebo izolovat,“ tvrdí analytici z Institutu pro studium války, kteří vydávají denně stručné informace o konfliktu.

Devastating destruction in #Lysychansk, a city near the frontline. Around 100k people have fled. Between 10k to 20k remain. Shops are shut. No working cars, no power, gas, or running water. Constant shelling. It`s impossible to imagine what these people feel. pic.twitter.com/r2Kmasm4ix — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2022

Zdá se však, že právě na to se Rusko zaměřuje. Tlačí se na město z jihu a tvrdí, že jsou již na dohled. Mluvčí Moskvou podporovaných bojovníků prohlásil, že pokus ukrajinských sil bránit Lysyčansk a Severodoněck je nesmyslný a marný.

„Při tempu, jakým naši vojáci postupují, bude velmi brzy osvobozeno celé území Luhanské lidové republiky,“ uvedl Andrej Maročko, zástupce armády podporované Kremlem v Luhansku. „Naše jednotky jsou již v městských oblastech Lysyčanska. Můžeme tedy říci, že plně kontrolujeme všechny pohyby ukrajinských vojsk,“ dodal.

Russians try to block Lysychansk - Luhansk Oblast governor Haidai



"City and nearby villages are living through hardest days. Russians destroy everything on their path…enemy artillery burns out buildings street by street." 2 churches destroyed as wellhttps://t.co/VHXUnkGkuR pic.twitter.com/OnFAD2o4JG — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 27, 2022

Skutečný Putinův cíl

Odborníci si pokládají otázku, jaký je konečný cíl Ruska? Pokusí se obsazením Donbasu donutit Ukrajinu k přijetí příměří za podmínek anexe oblasti a překreslení státní hranice? To je pravděpodobné, zejména pokud jsou ruské síly tak vyčerpané, jak tvrdí mnozí analytici, napsala BBC.

Jako v Černobylu. Rodinná čtvrť v Charkově se po bombardování stala městem duchů

Kreml také postupem vojsk může doufat, že nastoupí reálná politika, kdy bude Ukrajina pod tlakem, aby se smířila se ztrátou území ve jménu míru a globální stability. Zároveň by to mohlo být prezentováno jako úspěch takzvané speciální vojenské operace. Ukrajina by to ale téměř jistě odmítla a konečným výsledkem by byl zamrzlý konflikt.

Zdroj: Youtube

Také se nabízí možnost, že bude Putin chtít kromě východu zabrat i celý jih, nebo dokonce podniknout další nápor na Kyjev. Zda to skutečně hrozí, ví jen samotný ruský prezident.

Při hledání vodítek, jak by invaze mohla skončit, mohou posloužit slova samotného Putina. Ve svém projevu na začátku června se otevřeně přirovnal k Petru Velikému a invazi na Ukrajinu k expanzivním válkám ruského cara před zhruba třemi stoletími. Nepřímo tak přiznal, že jeho vlastní válka byla záborem půdy, uvedla BBC. „Zdá se, že nám připadl úkol, abychom získali zpět a posílili naši zemi,“ řekl Putin při projevu ke skupině mladých podnikatelů.