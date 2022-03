Místo pobytu čtyřiačtyřicetileté Zelenské není známo a její manžel, prezident Volodomyr Zelenskyj, tvrdí, že jeho rodina je cílem ruských sil.

Vraždění dětí

V dopise zveřejněném od úterního večera na internetových stránkách ukrajinského prezidenta v angličtině uvedla, že obdržela mnoho žádostí o rozhovor, a že její dopis slouží jako odpověď.

Sdělila, že invazi je „nemožné uvěřit. Země byla klidná, města, městečka a vesnice byly plné života.” Navzdory ruským snahám vykreslit situaci jako „speciální operaci” označila invazi za „masové vraždění ukrajinských civilistů”.

„Snad nejděsivější a nejničivější na této invazi jsou dětské oběti. Osmiletá Alice, která zemřela v ulicích Ochtyrky, zatímco se ji její dědeček snažil chránit. Nebo Polina z Kyjeva, která zahynula při ostřelování i se svými rodiči. Čtrnáctiletý Arsenij byl zasažen troskami do hlavy a nemohl být zachráněn, protože se k němu kvůli intenzivním požárům nemohla včas dostat sanitka,” jmenovala Zelenská dětské oběti.

„Když Rusko říká, že nevede válku proti civilistům, volám jména těchto zavražděných dětí jako první,” dodala.

První dáma Ukrajiny, Olena Zelenská, zveřejňuje na svém IG fotografie ukrajinských dětí zabitých ve válce.??



? Alice, 7 let

? Cyril, 18 měsíců

? Polina

? Arsenij, 14 let

? Sofie, 6 let



Život v krytu

Poukázala také na časté záběry lidí schovávajících se v kyjevském či charkovském metru, kde se snaží v bezpečí přečkat neustálé bombardování a ostřelování měst. „V některých městech se rodiny nemohou dostat z bombových úkrytů několik dní po sobě kvůli nevybíravému a záměrnému bombardování a ostřelování civilní infrastruktury,” vylíčila hrozivou realitu uplynulých dní.

Odkázala i na novorozené děti, které se právě kvůli ruským útokům nemohou tradičně narodit v nemocnicích. „První novorozenci války viděli betonový strop sklepa, poprvé se nadechli štiplavého vzduchu podzemí a přivítala je uvězněná a terorizovaná komunita. V tuto chvíli je zde několik desítek dětí, které nikdy v životě nepoznaly klid,” uvedla v dopise.

Dále sdělila, že některým lidem není možné dostat potřebnou intenzivní péči a nepřetržitou léčbu. Trpí tak například astmatici nebo pacienti s rakovinou, kterým se musela léčba odložit, zdravotně postižení i senioři.

Okomentovala také situaci ohledně milionů uprchlíků ze země, především rodin, od kterých se na hranicích musí odloučit jejich otcové, protože mají povinnost bránit svou vlast.

Láska k Ukrajině

Podle Zelenské si agresor Putin myslel, že na Ukrajině rozpoutá bleskovou válku, ale podcenil lid a jeho vlastenectví, který stojí v nebývalé jednotě. „Zatímco se kremelští propagandisté chvástali, že je Ukrajinci budou vítat s květinami jako zachránce, oni je odháněli molotovými koktejly,” prohlásila.

Poděkovala také občanům, kteří poskytli humanitární pomoc a sousedním státům za otevření hranic pro prchající ženy a děti. Ocenila i podporu lidí z celého světa.

K závěru apelovala na potřebu vytvořit bezpečné koridory pro humanitární pomoc a evakuaci civilistů do bezpečí ve městech, kde přetrvává ostřelování. Vyzvala také média, aby nadále ukazovala světu, co se ve skutečnosti na Ukrajině právě odehrává. „Je to válka v Evropě, v blízkosti hranic EU. Ukrajina zastavuje síly, které mohou zítra agresivně vstoupit do vašich měst pod záminkou záchrany civilistů,” dodala.

Olena Zelenská však věří ve vítězství Ukrajiny díky jednotě jejího obyvatelstva.