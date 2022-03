Dopis války č. 4

Nyní jsem uprchlík.

Hladím auto na dvoře jako krávu, která živila za války rodinu mé prababičky. Mám za sebou 700 kilometrů. Kvůli těmto třem dnům jsem prospala celý leden.

Už mám syndrom přežití. Moji rodiče, moje sestra, moji přátelé, celý můj život zůstal v Kyjevě. Mým hlavním úkolem je postarat se o sebe a své dítě. Tak zvláštní, jsem zase jako miminko.

Ale jsem šťastný uprchlík, protože teď cítím, že všechno, co jsem předtím dělala, všichni, které jsem předtím znala, mi pomáhají vstoupit do nového života, ve kterém se ještě zcela nevidím. Ale začínám se v něm vidět díky všem, kteří nabízejí pomoc. Pomoc válečným uprchlíkům.

DOPIS VÁLKY č. 3: Ruský útok na jadernou elektrárnu ve mně probudil zoufalství

Před pár dny zamířili na naši televizní věž. Na cestu, kterou jsem jela kolem mých stanic metra, mířili na náš Babyn Yar – na to všechno, na tohle všechno.

Dlouho jsem se připravovala a nepřipravovala. Třikrát skládala a rozkládala věci, dvakrát vše balila do auta, pokaždé odložila tento okamžik, kdy bude „včas“, ale ještě ne pozdě.

Jako by za námi hořela země. Jeli jsme po klikatých cestách, viděli jsme tolik stanovišť, tolik vojenských. A vždycky jsem synovi říkala, že tito strýčkové jsou moc hodní, že nás chrání, že vyhrajeme.

„Můj syn na hranici. Kde jsme my, šťastlivci, stáli pouhých 32 hodin,' píše Xenia Charčenková.Zdroj: se svolením X. Charčenkové

Zavřu oči a vidím, jak jdu do naší kuchyně a nalévám konvici. Jak mi voní krém na obličej, jak plním pračku. Vidím jeho tátu a mne ležící té noci ve velké posteli, v našem domě, kde jsme bydleli my tři, pak my dva. Kde jsme utěsnili okna, přikryli je polštáři a rozhodli se zůstat v ložnici. Stále cítím svůj péřový polštář pod tváří, přikrývku s psacími stroji, kterými jsem přikrývala syna, vůni čerstvého prádla, venkovní chlad. Otevřu skříň a vyberu si nějaké oblečení, protože dnes je chladněji než včera, ale je to všechno v mé mysli – a je to tak zvláštní.

V lednici je ještě polévka, kterou jsem uvařila první den války, kdy nebylo vidět silnice, kolik po nich jelo aut. Tehdy jsme nemohli odjet.

DOPIS VÁLKY č. 2: První bombardování syn prospal. Teď se probouzíme ve sklepě

Měla jsem všechno – život, který jsem velmi milovala. Život, ve kterém jsem si mohla dovolit nejen to nejnutnější. Život, který teď nemám.

Nemám žádná slova, žádné pocity, nechápu, jak a co bude dál. Moji přátelé a rodina jsou zaneprázdněni přežitím. Udělala jsem nejtěžší volbu svého života. A rčení o cestě, která nemá cestu zpět, má jiný význam: pro mnohé z nás fyzicky neexistuje.

Xenia Charčenková

Xenia CharčenkováZdroj: se svolením X. CharčenkovéXenia Charčenková

redaktorka, překladatelka, spisovatelka, projektová manažerka Yakaboo Publishing