Dopis války číslo 7

„Byla to těžká noc,“ napsala dnes ráno novinářka Oksana Deníku. „Ve čtyři hodiny se spustily všechny sirény, probudily všechny děti. Přesunuli jsme se dolů do domu, do sklepa. Děti pořád plakaly, protože chtěly spát…" dodala máma čtyř dětí.

Z domova v Kyjevě odešla v prvních dnech války a od té doby se uchýlila na západ Ukrajiny, kam dnes v noci dopadly ruské bomby na letiště a další objekty. „Rusové vyhodili do vzduchu letiště ve Frankivsku a Lucku… A taky Dnipro - toto město bylo napadeno poprvé," píše Oksana a pokračuje: „Dokážete si to vůbec představit? Nikdy nevíte, jestli zrovna TATO siréna nebude kvůli raketě mířící právě na VAŠE město. Je to hrozné. Vzbudit malé děti, které jsou jen v pyžamu, obléknout jim všechno oblečení, protože je venku velká zima, vzít si tři velké tašky s doklady pro všechny, jídlo a léky. Tohle Rusům nikdy nezapomeneme.“

Přesto Oksana zatím ze země na Západ odejít nechce. „Víte, my raději zůstaneme v naší zemi. Ale nemáme tu žádné opravdu bezpečné místo… Jak vidíte, Frankivsk je velmi západní město, a přesto ho také bombardovali. Takže i Užhorod nebo Chust můžou být bombardovány, dříve nebo později… Nechci se pořád stěhovat, je to těžké. Zároveň nemůžeme odejít z Ukrajiny, protože našemu staršímu synovi je devatenáct a musí zůstat v zemi. Jsme rodina a budeme spolu.“



Oksana Brovková

„Vedu Asociaci nezávislých regionálních vydavatelů. Mám čtyři děti: Danu, Marka, Darka a Orissi. Píšu dětské knihy. Narodila jsem se v Záporoží, ale nedovedu si představit svůj život bez Kyjeva. Tři z mých dětí se narodily po ukrajinské revoluci. Moje děti neznali Majdan, exprezidenta Janukovyče a obavy ze střílení svobodných lidí v centru Kyjeva. Ale teď už vědí, že nepřátelé přicházejí, sirény pomáhají a vojáci nás zachraňují.“