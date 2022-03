Příspěvky pomohla Deníku zajistit Asociace nezávislých regionálních médií Ukrajiny. „Chceme i čtenářům Deníku ukázat, co se v našich městech děje,“ uvedla Oksana Brovková, šéfka asociace.

Dopis války č. 6

Novinářka Maria Brovinská se mnoho dnů od začátku okupace skrývala ve sklepě poblíž Kyjeva. Bez světla. Bez tepla. Bez pomoci. Bez humanitárních koridorů. Ručně zaznamenávala myšlenky a události. Vyfotografovala je a posílala přátelům. Musela šetřit baterii telefonu. S Deníkem pak sdílela dopis, v němž popisuje, jak se jí podařilo odejít. Zde je (mírně redigováno redakcí Deníku):

Rukou už nepíšu, telefon se nabíjí v autě. Jedeme v koloně. Měli bychom se pokusit dát dětem možnost přespat ve sklepě, odpočinout si.

Když přišla možnost, nepřemýšleli jsme a nepochybovali. Jen jsme se ujištovali, zda jsou věci sbalené a zda je ve všech pěti autech dostatek paliva. Ano, bylo nás 15 ve sklepě. Bez světla a vody. A bez plynu.

Poslední noc před odjezdem nikdo nespal. Někdo četl zprávy, prostě nemohl spát. Uvědomil si, že zítra (tedy dnes) může být poslední den života. Někteří brali prášky na vysoký tlak, někteří nervózně utíkali na záchod. Bylo to velmi děsivé. Ale není to o moc horší než slyšet všechno, co jsme slyšeli ve sklepě, a otřásat se při každém zašustění.

Ráno. S chvěním v hlase se shromažďujeme, věšíme na auta prostěradla a stříkáme nápis Děti. Sbíráme psy a kočky. Sbalíme se, jdeme. Pak čekáme čtyři hodiny ve frontě na kontrolní stanoviště. Cesta je uprostřed pole. Nad hlavami nám sviští střely. Nedaleko jezdí obrněná vozidla, pálí tanky. V dálce něco hoří. Ale to je nějak jedno. Není to děsivé. Protože už na vás nic nezávisí.

Je tu boj. Musíme se schovat. Kolona více než stovky aut s bílými hadry se neochotně otáčí. A za hodinu to zkusíme znovu. Aut je tolik, že se před výbuchy není kam schovat. Zase ta nechuť čekat. My stojíme. Sledujeme, jak bitva probíhá…

Na začátku páté hodiny stání přicházíme na řadu my. Třesu se a tisknu Olsie tlamu, aby neštěkala. Voják ve žlutých brýlích s kalašnikovem žádá, abychom otevřeli dveře. Otevřu. Musím ukázat telefon, že v něm nemám žádné fotky a zprávy.

Pak dochází ke krátké konverzaci:

Voják: „Jak se máte?“

Já: „Náš pes je nervózní.“ Jinou odpověď jsem nevymyslela.

Voják: „Kam jedete?“

Já: „Odtud.“

Voják: „Máte tam nějaké příbuzné? Jedete k nim?“

Já: „Pravděpodobně.“

Voják: „Šťastnou cestu. Opatrujte se.“

Myslím, že na tento dialog nikdy v životě nezapomenu. Jedeme dál. Pole, les, zvuky krupobití a dělostřelectva v dálce. Desítky opuštěných a rozebraných aut, spálených tanků, zničených silnic a mostů. Pak Žitomirská dálnice - a další kontrolní stanoviště.

Voják nás vítá: „Nebojte se. Toto území kontrolují ukrajinské ozbrojené síly. Hodně štěstí!“

Pláču. Jsme u vlastních. Právě jsem nainstalovala všechny aplikace zpět. Píšu dopis. A moc doufám, že se budu moci vykoupat a vyspat. Smyji všechno to peklo. A pustím se do práce. Chyběla mi.

Stojíme v nejdivočejší dopravní zácpě v okrese Žitomir. Na cestě jsou cisterny s palivem OKKO, náklaďáky s naší vojenskou technikou.

Život mimo sklep je krásný. I v dopravní zácpě.

Přátelé našli ubytování ve Vinnycii.

Chci spát. A pak si najít něco na další měsíc.

Jak vás všechny miluji!!!

Maria Brovinská