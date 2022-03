Dopis války č. 3

Moje sestra, která žije v Energodaru, mi zavolala v nočních hodinách asi ve čtvrt na tři. Silně vzlykala: „Natašo, střílí přímo na jadernou stanici, už hoří. Připrav jód.“

Byli tam i mí rodiče, mí synovci a neteře, moji nejlepší přátelé. Obrovská část mého vnitřního světa, která věří v mír a klid na zemi, věděla, že tu jadernou stanici neodpálí, že to nedokážou. Za to má druhá část, ta v zápalu, hledala co nejrychleji ten prokletý jód převraceje všechny možné léky, které jsem kdy pořídila. Kdo by to byl řekl, že ten jód ve finále vůbec nenajdu! Ve vedlejším pokoji spala malá, přenesla jsem ji přes chodbu do postele jen pár minut po tom, co celá ta úzkostlivá situace ustala. Ano, přesně tak, jen děti dokáží takto bezstarostně spát.

DOPIS VÁLKY č. 2: První bombardování syn prospal. Teď se probouzíme ve sklepě

Stále jsem ten jód nemohla najít, tak mi došlo, že ho už pravděpodobně nenajdu. V tu chvíli na mě dolehla realita, že kdyby se naplnily mé nejhorší obavy, tak vůbec nic nezmůžu. Neuchránila bych malou. Poprvé jsem se rozplakala, poprvé za celou tu dobu od začátku invaze. Všechno, co se kolem mě děje, mi najednou začalo docházet, prožila jsem si všechno to, co se za poslední dny navalilo. Křičela jsem do peřin, abych nevzbudila dcerku. Křičela jsem z bezmoci, strachu, ze zoufalství, které mě naprosto pohltilo. Nemohla jsem to zastavit.

Přesně v ten moment se mi rozpadal celý můj svět na malé kousíčky. Můj obrovský svět, který jsem budovala celý svůj život. Rozpadl se na milióny částic. Moc se snažím, aby ta nenávist nezaplnila celé mé srdce a zbyl na něm nezasažený kus. Tohle je moje volba. Stejně jako přijetí nové reality. Musím to přijmout a naučit se žít v novém a příšerném světě. Musím, ale nemůžu.

Nataliya Vyhovská, Záporoží

Novinářka, pracuje v Ústavu masové komunikace, vyučuje na univerzitě. Má malou dceru, se kterou je nyní v Záporoží, když jsou všichni příbuzní v Energodaru.