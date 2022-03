„Na místě byly nalezeny stopy výbušnin a vše nasvědčuje tomu, že nešlo o průzkumné letadlo. Našli jsme části letecké bomby, řekl na místě havárie chorvatský ministr obrany Mario Banozic.

Russian-looking drone, possibly intended for town of Yarun (Ukraine), crashed in Jarun (Zagreb, Croatia). Someone made a typo? Anyhow, serious questions on NATO and allies alertness as 6 tons drone flew 17 minutes over Romania and 48 minutes over Hungary without being noticed. pic.twitter.com/zo6gboQ9Ib