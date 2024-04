Velká Británie má oficiálně nový umělecký poklad. Pět let po smrti excentrického umělce Rona Gittinse vláda rozhodla, že jeho dům zařadí mezi národní umělecká dědictví. Muž ze svého domova během tří dekád udělal vlastní malou říši divů.

Umělec Ron Gittins s kytarou.Zdroj: Se svolením Wirral Arts and Culture Community Land Trust.Když pozůstalí Rona Gittinse v roce 2019 překročili práh jeho domu v Birkenheadu, netušili, co na ně za dveřmi čeká. Zvenku zašlý viktoriánský dvojdomek nevypadal nijak zvláštně. Uvnitř je ale čekal fantaskní svět, který si jejich strýc nechával téměř celý život pro sebe.

Gittins upravil skoro každý volný povrch v domě. Každou místnost vyzdobil nástěnnými malbami zobrazujícími různé historické výjevy, na krby vyrobil z betonu plastiku řvoucího lva a obří hlavu minotaura a dokonce vytvořil i římskou pec na chleba.

„Celý prostor domu i zahrady procházel neustálým kreativním procesem,“ napsala jeho neteř Jan Williamsová na webu projektu Ron's place.

Vnitřek domu nedaleko Liverpoolu Gittins vylepšoval celých 33 let. Ve smlouvě měl povolené si ho vyzdobit. Jak moc, už neuváděla. Aby ale zabránil možným zákazům, do bytu odmítal téměř kohokoliv pustit. A to včetně opravářů či bytného. „Znamenalo to, že žil bez pohodlí i základního vybavení. Bylo to pro něj méně důležité než svoboda v umění,“ dodala Williamsová.

Neteř na svého strýce vzpomíná jako na výstředního a podivínského muže, kterého lidé často vídávali v barevných kostýmech, jak do nákupního vozíku sbírá všechen možný odpad.

Pro něj to ale byly poklady, se kterými tvořil umění ve svém malém světě. „Jen pár lidí na planetě vědělo, jak moc je Ronův byt výjimečný. Odteď je to ale oficiální,“ radoval se jeho fanoušek a zpěvák Jarvis Cocker.

Chráněný dům

Protože Williamsová s manželem jsou oba umělci, okamžitě věděli, že mají před sebou poklad. Rozhodli se proto bojovat o to, aby o něj nepřišli a dům se jim s pomocí kampaně, kterou vedli, podařilo před rokem koupit. K jejich radosti ho Velká Británie nyní zařadila na seznam národního dědictví.

Nyní jim zbývá jen dát nemovitost do pořádku. Od podlahy až ke stropu jsou všude nahromaděné potenciální materiály, knihy a různé drobnosti. Obrovská betonová lví hlava, která slouží jako krb, dokonce původně nebyla vůbec vidět.

Je to první umění stylu art brut, které je v Británii na seznamu kulturního dědictví. Jedná se o formu naivního umění, které vytvořil člověk, jenž se vše naučil sám, ale zároveň je nějakým způsobem vyčleněný ze společnosti.

„Měl mentální problémy a procházel si obdobími, kdy byl opravdu nestabilní. Myslím si, že to byla právě jeho kreativita, která ho držela nad vodou,“ poznamenala Williamsová.

Růžový pokoj, který Ron Gittins vymaloval.Zdroj: Se svolením Wirral Arts and Culture Community Land Trust.

V současnosti rodina s pomocníky byt opravují a upravují do formy mikromuzea. „Ron by byl nadšený. Svým způsobem byl performační umělec a jeho byt byla jeho forma pódia,“ dodala jeho neteř.

Až se prostory vyčistí, budou složit dalším umělcům k tvoření.