Její dvanáctiletá dcera Freya se potýká s následky prodělané mozkové obrny. Kvůli problémům s dýcháním je navíc často – zejména v noci - odkázána na kyslíkový přístroj. Podle Carolynne zkrátka Freya vyžaduje takovou úroveň péče, jaká se běžně dostává pacientům hospitalizovaným na jednotce intenzivní péče. Rodině proto vypomáhají zdravotní sestry i služba poskytující domácí péči.

„Nezbytné je, aby v pokoji Freyi bylo neustále teplo a aby se tam personál cítil komfortně,“ zdůraznila žena.

Jak upozornila BBC, Carolynne se svými dcerami žije ve velkém obecním domě. To sice znamená, že rodina má dostatek místa na všechny přístroje, které Freya nezbytně potřebuje k životu, každá mince má však dvě strany. V tomto případě je jí skutečnost, že se nejedná o energeticky úsporný dům. Jeho vytápění rodinu nyní ročně stojí 6 500 liber (v přepočtu asi 183 tisíc korun).

Carolynne je navíc zaměstnaná na plný úvazek a pobírá průměrnou mzdu. To znamená, že od úřadů nedostává takovou finanční podporu jako lidé s nízkými příjmy. „Naše situace je velmi složitá, není snadné ji zvládnout. Za energie platíme vyšší částky než je obvyklé a já nevydělávám tolik, abych si je mohla dovolit zaplatit,“ popsala.

„Omezily jsme všechno, co omezit šlo. V ostatních místnostech dlouhodobě netopíme. Já i má starší dcera mrzneme, abychom si mohly dovolit zaplatit vše, co potřebuje Freya,“ svěřila se dále.

Ani to ovšem nemusí stačit. Začátkem letošního roku se Carolynne dozvěděla, že pokud se v lednu 2023 naplní prognózy, cena energií vzroste až o 88 procent. To by znamenalo, že nevelká rodina za elektřinu zaplatí 17 tisíc liber (v přepočtu asi 480 tisíc korun). Mezitím sice britští politici zastropovali ceny energií, to ovšem platí pouze do dubna 2023. Ženu tak stále straší představa, že bude muset za elektřinu zaplatit bezmála půl milionu korun.

„Když zůstanu bez elektřiny, jak mám proboha udržet Freyu naživu? A co ošetřovatelé, kteří se o ni starají? Jak to zvládnou, když nepůjde proud? To mám každý den přivolávat záchranku, aby ji odvezli do nemocnice? Je to obrovský problém a nikdo z vlády jej neřeší,“ zdůraznila zoufalá matka.

Obavy z budoucnosti

Po politických změnách, které nastaly ve Velké Británii v uplynulých týdnech, navíc není jasné, zda bude mít Carolynne od dubna 2023 nárok i na jinou finanční podporu než jsou příspěvky pro zdravotně postižené. „Mám problém zaplatit to, co musím platit teď. Skutečnost, že se až v dubnu dozvím, jestli budu mít nárok na cílenou podporu, neprospívá mé psychice. A rozhodně nejsme jedinou rodinou ve Velké Británii, která je na tom stejně,“ upozornila.

Právě to bylo jedním z důvodů, proč se Carolynne rozhodla zveřejnit příběh své dcery. Doufá totiž, že úřady začnou směřovat podporu k lidem, kteří se doma starají o nemocné příbuzné.