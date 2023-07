Zbývá jen Maďarsko. Erdogan pošle švédskou žádost o vstup do NATO parlamentu

ČTK

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan co nejdříve předloží tureckému parlamentu k ratifikaci žádost Švédska o vstup do NATO. Po pondělním jednání s ním a švédským premiérem Ulfem Kristerssonem to oznámil šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Neuvedl ale, kdy se tak konkrétně stane. Dokončení ratifikace švédské žádosti je podle něj historický krok. Dodal, že Maďarsko, které o ratifikaci rovněž teprve musí hlasovat, nechce být poslední zemí, která dá souhlas s rozšířením aliance.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (vlevo) si třese rukou se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem (vpravo) a šéfem NATO Jensem Stoltenbergem | Foto: ČTK