Mezi okamžitou úlevou a trvající hrozbou budou zřejmě i nadále žít lidé v rybářském městečku Grindavík na jihozápadě Islandu. Obyvatelé města jsou kvůli aktuální sopečné aktivitě evakuovaní a čekají, co bude dál. Poloostrov Reykjanes podle expertů čeká po staletích klidu delší období vulkanické aktivity.

Pohled na lávu poblíž Grindavíku na Islandu, neděle 14. ledna 2024 | Foto: ČTK/Icelandic Civil Protection via AP

Po víkendovém šokujícím průniku lávy do města, kde shořely tři domy, přineslo úterní ráno náznak první úlevy. Islandská televize RÚV informovala, že nejsou žádné známky erupcí z větší, severní trhliny nad městem.

„Poslední magma z ní vytékalo kolem jedné hodiny po půlnoci. Ještě je ale příliš brzy ohlašovat konec erupce. Další trhliny se mohou otevřít bez varování,“ řekla pro televizi Elísabet Pálmadóttirová z Islandského meteorologického úřadu.

Zdroj: Youtube

Experti poukazují na to, že se nová, asi stometrová trhlina objevila jižněji na samotném okraji Grindavíku v neděli, aniž by tomu cokoliv nasvědčovalo.

„Na měřicích přístrojích se v souvislosti s touto erupcí žádný signál neobjevil. Další proto nemůžeme vyloučit už proto, že GPS data ukazují zvýšený tok magmatu do zásobního prostoru pod povrchem,“ varovala pro Island Monitor specialistka na přírodní hrozby z téhož úřadu Lovísa Mjöll Guðmundsdóttirová.

Erupce sopky na Islandu: Poblíž rybářského městečka Grindavík se otevřely dvě sopečné trhliny, které zalily lávou nejméně tři domy:

Erupce sopky na Islandu: Naplnil se nejhorší možný scénář, pod lávou mizí domy

Jak pro web LiveScience vysvětlil oxfordský vulkanolog David Pyle, poznatky z pozorování vývoje v posledních měsících opatrnost přímo vyžadují. „Vzestup terénu v oblasti kolem Svartsengi od listopadu do ledna nasvědčuje, že magma natéká do zásobního prostoru v kůře, a v důsledku toho se zdvihá země,“ řekl.

Dodal, že obě poslední erupce v prosinci a lednu vyvrhly lávu pocházející právě ze zmíněného zásobníku. „Je proto pravděpodobné, že dokud bude do Svartsengi přitékat nové magma, mohou v současném systému trhlin nastávat další erupce,“ uvedl anglický expert.

Nové trhliny jsou varováním

Svartsengi, centrum rozsáhlého puklinového vulkanického systému, leží asi čtyři kilometry severně od městečka. Posun trhlin na jih vulkanology znepokojuje. „Nová trhlina je níže v krajině než ta předchozí a nejhorší je, že aktivita se přesouvá právě do ní a erupce z té vyšší ustaly. To je horší scénář, než jsme očekávali,“ shrnul pro Island Monitor vulkanolog z Islandské univerzity Þorvaldur Þórðarson.

I on potvrdil, že trhlin může přibývat. „Bohužel je vyšší pravděpodobnost, že trhliny budou snáz vznikat v nižších polohách, protože pro magma je tam snazší prorazit na povrch. Grindavík se ocitl ve velmi pochmurné situaci, snad ale vše ještě dobře dopadne,“ zadoufal islandský vulkanolog.

Na Islandu začala druhá sopečná erupce za necelý měsíc:

Další sopečná erupce na Islandu. Láva zničila domy v evakuovaném městě

Místní lidé museli své domovy opustit už v listopadu, po šesti týdnech se směli vrátit, nyní jsou znovu evakuovaní. „Je hrozné se na to dívat, cítíte se bezmocný. V mládí jsem byl v záchranném týmu na Vestmanských ostrovech na jihu Islandu, když tam došlo k sopečné erupci. Takže vím, čím si lidé prošli, a zblízka jsem sledoval všechno až do doby, kdy se lidé vrátili domů. Doufám, že tady v Grindavíku to bude stejné a začneme se také vracet domů,“ řekl pro Island Monitor šéf místní rybářské firmy Gunnar Tómasson s tím, že si jinou možnost ani nepřipouští.

Zdroj: Youtube

Jak Deník už dříve informoval, islandský poloostrov Reykjanes podle expertů prochází cykly vulkanického klidu a aktivity. Vulkanologové soudí, že výbuch Fagradalsfjall, další sopky na poloostrově, ukončil v roce 2021 osm set let trvající klid a následovat může delší období častějších erupcí. První nastaly loni v závěru roku. Deník loni informoval i o dalších rizikových sopečných oblastech a erupcích indonéské sopky Marapi, aktivitě sicilské Etny i procitnutí Mount Mayon na Filipínách.