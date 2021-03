Účastníce diskuse Café Evropa se shodly, že přes mnohé plusy pro české a evropské investory je smlouva i celkem problematická. Tím největším otazníkem je, zda ji má Čína v úmyslu skutečně dodržovat. Nejistota panuje i nad tím, zda bude schválena Evropským parlamentem. Čínský režim je poslední dobou represivnějšía z partnera EU se mění v jeho ideového konkurenta a soupeře. V současnosti je Evropský parlament rozdělen přibližně na dvě poloviny a je velkou neznámou, zda dohoda projde.

Otazníky visí i nad prospěšností dohody pro české investory, především v automobilovém průmyslu. „Klíčové bude, jak se ji podaří implementovat,“ uvedla v diskusi Martina Tauberová, náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na druhou stranu podle Evropské komise dohoda nepochybně přináší i klady. Vanda Markovicová, vyjednavačka v oblasti investic sdělila, že EU se podařilo prosadit do dohody lepší podmínky ochrany pro evropské investory.

„Je třeba si uvědomit, že v posledních pěti letech se Čína podílela 50 procenty na globálním ekonomickém růstu a v dalších letech to má být třiceti procenty, “ uvedla Markovicová. „Otázkou je, zda chceme, aby se naše společnosti za férových podmínek podílely na tomto růstu,“ dodala k důležitosti dohody.

A co lidská práva?

Problémem je ale také to, že Čína směřuje ke stále tvrdší diktatuře, včetně táborů pro Ujgury, kde jsou zneužíváni k otrocké práci. „Pokud Evropská unie hovoří o tom, že jsou pro ni lidská práva důležitá, tak se jich nemůže zřeknout v jiné oblasti, kde se jí to zrovna teď nehodí,“ připomněla Ivana Karásková, analytička z Asociace pro mezinárodní otázky.

