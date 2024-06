Bezpečnostní dohoda mezi EU a Ukrajinou podle diplomatů shrnuje dosavadní rozsah závazků Evropské unie směrem k podpoře Kyjeva. Dokument neuvádí finanční hodnotu ani množství budoucí vojenské pomoci EU, odkazuje ale například na nedávné rozhodnutí EU vložit letos pět miliard eur (124,5 miliardy Kč) do speciálního fondu na vojenskou pomoc Ukrajině. „Další srovnatelné roční zvýšení lze očekávat do roku 2027,“ uvádí podle serveru Euractiv dokument.

Podle diplomatických zdrojů ČTK přichází podpis dohody v klíčový okamžik po volbách do Evropského parlamentu a před začátkem nového funkčního období EK. Jde o příležitost Ukrajincům vzkázat, že se unijní politika nezmění, aby neměli strach, že je unie nebude dál podporovat, uvedl tento zdroj. Dodal, že jde také o důležitý symbol.

Bezpečnostní záruky se mají týkat několika oblasti, včetně poskytování další vojenské pomoci, zejména munice a protivzdušné obrany. Dohoda ale řeší například i výcvik ukrajinských vojáků či spolupráci v obranném průmyslu.

Kyjev podle ukrajinské prezidentské kanceláře zatím uzavřel 17 takových dohod, několik dalších plánuje podepsat v následujících měsících. Naposledy to byly dohody se Spojenými státy, Japonskem, ale také s Británií, Německem, Francií, Dánskem, Kanadou, Itálií, Nizozemskem, Finskem, Lotyšskem, Španělskem, Belgií, Portugalskem, Švédskem, Islandem a Norskem. Dohodu s USA podepsal Zelenskyj 13. června s americkým prezidentem Joem Bidenem. Objevily se ale už spekulace, že by tato dohoda mohla být zrušena, pokud by v Bílém domě Bidena po letošních volbách vystřídal Donald Trump.