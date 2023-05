Korunovace britského krále Karla III. byla velký zážitek, řekl v sobotu český prezident Petr Pavel, který byl mezi stovkami hostů pozvanými na obřad do Westminsterského opatství. Před ceremoniálem měl možnost hovořit s dalšími evropskými lídry, přičemž se mluvilo mimo jiné o podpoře Ukrajiny. Na korunovaci český prezident dorazil se svou manželkou Evou. Ta okouzlila módní experty i sociální sítě svými šaty.

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci na českém vevyslanectví po korunovaci krále Karla III., Londýn, 6. května 2023. | Foto: Profimedia

„Všichni, kdo se na to dívali v televizi, tak z toho možná měli o něco víc, než jsme měli my, co jsme byli přímo v katedrále,“ poznamenal Petr Pavel při tiskové konferenci na velvyslanectví ČR v Londýně. „Na druhou stranu být v katedrále je zážitek sám o sobě. A být tam při této příležitosti, vidět všechny ty hosty, kteří tam byli, a vnímat tu atmosféru, hudbu… opravdu to byl velký zážitek,“ pokračoval.

Český prezident se svojí ženou Evou na ceremoniál dorazil o něco dříve než král a novinářům řekl, že během čekání na začátek obřadu hovořil s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem a slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. „Samozřejmě jsme se bavili i o Ukrajině,“ řekl Pavel.

Tématem konverzace podle něj bylo i to, jak je důležité dostat na Ukrajinu co nejrychleji vybavení pro úspěšnou ofenzívu a „nehledat administrativní a byrokratické překážky“.

Prezident se vyjádřil také k tomu, zda je na místě pořádat velkolepou korunovaci v době, kdy velká část Britů čelí tíživé ekonomické situaci. Podle Pavla se lze na věc dívat „z čistě aritmetického pohledu“, ale také jako na symbol.

„Symboly hrajou někdy opravdu velice důležitou roli. A zvlášť v Británii, která na symbolech a kontinuitě monarchie staví už tisíc let. Myslím si, že je asi pochopitelné, že zrovna v době, kdy je Británie v těžkostech, je důležité nabídnout něco sjednocujícího," řekl.

Velkou pozornost při sobotní korunovaci vyvolala česká první dáma Eva Pavlová. Její módní styl byl podle expertů perfektní, naopak prezidentovi Pavlovi by se daly vytknout menší nedostatky. ČTK to řekl prezident Asociace vizážistů a stylistů ČR Petr Lukeš, který má v oboru téměř 30 let praxe.

Také módní návrhářka Tatiana Kovaříková, jejíž modely nosí řada osobností české kulturní scény, šaty Pavlové pochválila. Experti ocenili délku i barvu šatů a také doplňky. Prezident si mohl podle Lukeše k podobné příležitosti obléknout formálnější žaket, ale zvolený oblek odpovídá Pavlovu modernímu pojetí funkce. Šaty a oblek na korunovaci ukázal prezidentský pár veřejnosti například na twitteru.

Pavlova manželka si na korunovaci oblékla bledě fialové šaty s pelerínou a kloboukem, doplněné šperky z bílého zlata s tmavými perlami od Michala Kadaníka, stříbrnou kabelkou a metalickými lodičkami. „Šaty v barvě šeříku jsou dílem Beaty Rajské a Lenky Bernardes de Silva. Elegantní klobouk v barvě lila vyrobila modistka Jolana Kotábová,“ uvedla mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

Celkovou stylizaci měla na starost Lenka Bernardes da Silva. „Připravila modely, které podtrhují ženskou krásu a noblesu. Zároveň kladly důraz na módní etiketu, kterou vyžaduje společenský protokol podobných událostí,“ doplnila mluvčí.

S tím souhlasí i Lukeš. „Zvolila (Eva Pavlová) na poměrně konzervativní akci správnou délku šatů a přitom barevnost, za což ji chválím,“ řekl ČTK. Velmi pěkným detailem je podle něj brož. „Dá se říct, že její styl je perfektní, k té příležitosti vhodný, dobře zvolený. Vypadá to vážně dobře,“ pochválil manželku prezidenta.

Chválou Pavlové nešetřila ani návrhářka Kovaříková. „Výběr a návrh šatů a vůbec celého outfitu je moc povedený,“ řekla ČTK. Šaty manželky prezidenta mají podle ní jednoduché linie, působí kompaktně a zároveň slušivě. „Ty róby mají být opravdu elegantní a odpovídat dané příležitosti. V této situaci se to zadání, v uvozovkách, splnilo,“ dodala.

U prezidenta už třeba Lukeš našel několik nedostatků. „Je to vlastně dobré, ale není to úplně výborné,“ uvedl. Například nejsou vidět manžety košile. „Stává se to panu prezidentovi poměrně často, že na jeho obleku chybí přesah manžety košile, který by měl být o něco delší než rukáv saka. Takhle to vypadá, že mu oblek nesedí úplně perfektně,“ řekl Lukeš.

Pavel podle něj také mohl k takové slavnostní příležitosti využít jako doplnění stylu kromě vlaječky v klopě i kapesníček do kapsy saka.

Obecně by k podobné příležitosti byl podle Lukeše pro muže místo obleku vhodnější žaket, tedy formální oděv s kabátem se šosy a vestou. Kdyby měl Pavel žaket, bylo by to dokonalé, uvedl Lukeš. „Takhle je to víceméně dobré v rámci očekávání," řekl. „Ale je pravda, že se dá akceptovat, že pan prezident žaket nenosí, a u nás není mnoho příležitostí, kde by ho využil,“ dodal.