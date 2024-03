V době rostoucího napětí mezi Ruskem a Západem vyplynuly na povrch zprávy o zapojení CIA do špionážních operací na Ukrajině. Tajné partnerství sahající až do roku 2014 hraje klíčovou roli v obraně proti ruské agresi. Ovšem i Kreml už delší dobu rozšiřuje svou síť agentů napříč Evropou, a údajně má základny nacházející se nedaleko českých hranic.

Americká zpravodajská služba CIA se podle zjištění The New York Times má podílet na provozu dvanácti špionážních základen na Ukrajině podél hranic s Ruskem. Rozvědka zde zajistila část vybavení a její agenti pomáhali s instalací zařízení pro shromažďování zpravodajských informací.

CIA a jiné americké složky také měly pomáhat Ukrajincům sledovat pohyb Rusů a provádět cílené útoky. Nejméně v jednom případě též podle nejmenovaného zdroje Američané poskytli ukrajinské zpravodajské službě SBU informace, které pomohly překazit ruský útok na prezidenta Volodymyra Zelenského.

Spolupráce mezi tajnými agenturami obou států má probíhat již od roku 2014. „Bez nich bychom neměli šanci odolávat Rusům, nebo je porazit ve válce,“ řekl o partnerství bývalý šéf ukrajinské tajné služby SBU Ivan Bakanov. Spojené státy mezitím začaly od Ukrajinců dostávat mnoho materiálů o aktivitách Kremlu.

Ruští agenti v Evropě

V Evropě působí i ruská rozvědka GRU, která podle zpravodajských informací z posledních let rozšiřuje síť agentů napříč zeměmi. Jedním z center má být podle zdrojů Deutsche Welle ruská ambasáda a Mezinárodní investiční banka v Budapešti, odkud agenti sledují činnost Evropské unie.

Další základna se podle zjištění agentury AP má nacházet v Srbsku – dlouholetém partnerovi Kremlu. Sídlem má být Ruskem postavené centrum pomoci při katastrofách. Zdejší síť agentů měla sledovat americké zájmy v regionu a pozorovat vztahy okolních států s NATO.

Aktivity ruských agentů však zasahují celou Evropu. Koncem letošního února Estonsko oznámilo, že úspěšně zastavilo hybridní operaci ruských bezpečnostních služeb na svém území. Podle zdroje deníku Financial Times měla za cíl destabilizovat společnost a šířit strach, útoku měl čelit i tamní ministr vnitra a novinář.

Server Politico uvedl jako další příklady předloňské sabotáže plynovodu Nord Stream v Německu a Dánsku, do kterého podle The Washington Post mohli být zapojení i Ukrajinci. Experti pro Financial Times rovněž upozornili na snahy o puče v Moldavsku a v Černé Hoře, které měly podporovat agenti Kremlu.

V Evropě pak podle zdrojů působí útvar GRU pro speciální aktivity, který má za úkol provádět atentáty v zahraničí. Je možné, že měl na svědomí i smrt bývalého ruského pilota ve Španělsku.

Další případy jsou známé například ze Slovenska, kde policie zatkla lidi podezřelé ze špionáže, mezi nimiž byli i příslušníci vojenského zpravodajství.

Rusové se rovněž podíleli na výbuchu skladu ve Vrběticích v roce 2014. Loni BIS odhalila, že v Česku působil i agent Kremlu, který s napojením na známé osobnosti šířil dezinformace a propagandu.

Moskva však odmítla, že by měla základny v Maďarsku či Srbsku i jakoukoliv zodpovědnost za operace v dalších evropských zemích.