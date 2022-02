EXKLUZIVNĚ: Vzpomínáme na Masaryka, říkají v Užhorodě. Proč nás ale nebráníte?

„Máme zprávy, že auta čekají na ukrajinské straně na přechod i dva dny,“ říká k tomu pracovnice slovenské celní správy. „Nejsme to my, kdo to brzdí. Naše odbavení trvá pár minut, zpomalují to zřejmě záměrně Ukrajinci. Ti trvají na všech formalitách a kromě mužů, kteří jsou mobilizovaní a téměř bez výjimky nesmí opustit Ukrajinu, přestávají pouštět přes hranici i ženy, které pracují v kritické infrastruktuře,“ uvádí. „Ukrajina se tak brání zhroucení kvůli útěku části obyvatelstva před ruskou invazí.“

Česko pomáhá Slovensku

Díky tomu, že slovenské pohraničí zatím funguje jako průtokový ohřívač a také díky tomu, že ukrajinští pohraničníci přiškrtili proud běženců, Slovensko exodus z Ukrajiny zatím zvládá. O tom, jak se na tom připravena Ubla a okolní vesnice se přijela včera přesvědčit i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová s doprovodem. „Mnozí uprchlíci pokračují do dalších zemí, mnozí do České republiky Chci tímto říct velké díky České republice, jak se zmobilizovala. Vím, že jsou organizovány odvozy, protože mnozí z ukrajinských uprchlíků mají příbuzné v Česku,“ řekla novinářům Čaputová v Uble.

Pomoc ale zmobilizovalo i Slovensko. „Pro uprchlíky jen v Košickém a Prešovském kraji u hranic s Ukrajinou máme připraveno tisíce lůžek. V tuto chvíli jsou plné zatím jen stovky, protože ti, kteří přicházejí, mají v drtivé většině zařízen odvoz a ubytování u Ukrajinců žijících v České republice,“ baví se asi čtyřicetiletý muž z doprovodu Čaputové s dvěma mladými pracovníky prezidentské kanceláře. „Ale je nám jasné, že hlavní proud běženců, kteří prchají z Kyjeva nebo východní Ukrajiny k nám ještě nedorazil.“

„Podle našich zpráv zatím o azyl, nebo dočasnou ochranu požádalo jenom pár Ukrajinců,“ uvádí mladík, který drží v rukou desky se znakem slovenské prezidentské kanceláře. „To je jasné. Zatím jim na devadesát dní stačí turistické vízum. A jak říkám, většinou se o ně stará ukrajinská komunita v Česku,“ odpovídá mu čtyřicátník. Nabídek na bezplatný odvoz do Čech, většinou opatřené i telefony, které visí na u vchodu do tělocvičny v Uble jsou desítky.

Komplikace jménem covid

Hlásí se i desítky dobrovolníků, kteří by chtěli přímo v Uble pomáhat s uprchlíky. „Potřebovali bychom, aby se ubytovali někde v okolí a sem ráno přijeli a večer odjeli někam přespat. My tady nemáme, kde bychom je ubytovali,“ vysvětluje prezidentce Nadežda Sirková, starostka Uble. V sále radnice, kam přišli i starostové z dalších příhraničních obcí kolem Ubly, vedle žádostí o finanční pomoc slovenského státu na výdaje na uprchlíky, jako je elektřiny, voda, a výdaje na vytápění tělocvičny, padne i jedna výrazně důležitější. „Potřebujeme nutně dodávku antigenních testů pro uprchlíky. Včera se nám stalo, že ze čtyřiceti lidí v autobuse byla skoro polovina covid pozitivní. Potřebujeme je testovat, aby nám to nezpůsobilo nějakou další covidovou vlnu,“ říká na setkání s prezidentskou pracovník krizového štábu z okresního města Sniny.

Zatímco v Česku a na Slovensku covidová vlna opadává, na Ukrajině v době před invazí čísla nemocných na covid stále stoupala a množství naočkovaných tak bylo výrazně nižší, než ve střední Evropě. „Postarám se, aby se vaše požadavky dostaly rychle k náležitým ministrům a abyste dostaly od státu pomoc, kterou potřebujete,“ slibuje Čaputová.

Pomozte nám, prosila Ukrajinka prezidentku

I proto prezidentka Čaputová většinu času návštěvy nesundala ani venku respirátor. Když však přímo na přechodu Ubla mluvila s rodinou s malým chlapcem v kočárku, šla covidová bezpečnost stranou. „Ty jsi malý ukrajinský hrdina,“ říká prezidentka s úsměvem dvouletému ukrajinskému chlapci oblečenému do maličkých maskáčů, kterého přes hranici převezli v „golfáčích“.

„Prosím, pomozte paní prezidentko Ukrajině. My chceme do Evropy, Putin útočí nejen na Ukrajinu, ale útočí i na vás, na Evropu. V Ukrajině se bojuje za Evropu,“ říká prezidentce postarší žena, babička malého chlapce. „Zavedli jsme sankce proti Rusku, tak tvrdé sankce, které tady nikdy nebyly. Tak silné, aby zastavili Putina a donutili ho k jednáním,“ odpovídá jí Čaputová.

„My Ukrajinci vám děkujeme za každý krok na naši podporu, který uděláte pro naši záchranu a který nám pomůže zvítězit. Každé z těchto malých dětí, které tu vidíte, to je budoucnost ukrajinského národa. Budoucnost Ukrajiny,“ odpovídá jí Ukrajinka. „My jsme pro Evropu, prosím podpořte našeho prezidenta,“ dodává.

„Já jsem v kontaktu s vaším prezidentem a silně podporujeme, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie,“ odpovídá prezidentka Čaputová. A shýbne se, aby ještě na rozloučenou pohladila usmívajícího se malého chlapce. Jednomu u tisíců malých dětí, jimž se už podařilo prchnout z války, kterou v jejich zemi rozpoutal ruský agresor.

