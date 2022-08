Ruské ministerstvo obrany označilo explozi za výsledek sabotáže. Poškozeny podle něj byly i civilní objekty, včetně elektrického vedení a dalšího zařízení, železnice a řady obytných budov. "Nikdo nebyl vážně zraněn. Přijímají se nezbytná opatření k odstranění důsledků diverze," dodalo ruské ministerstvo podle agentury TASS.

Šéf proruské správy Krymu Sergej Aksjonov dříve uvedl, že výbuchy si vyžádaly dva zraněné mezi civilisty, ale jejich životy nejsou v ohrožení. Podle ministra zdravotnictví krymské vlády Konstantina Skorypského lékaři jednoho zraněného operovali, pacient je ve středně vážném stavu. Druhý zraněný byl po ošetření propuštěn domů.

Aksjonov uvedl, že z okolí hořícího skladu museli evakuovat tři tisícovky lidí. Některé domy shořely.

Děsivá svědectví ze sirotčinců na Ukrajině. OSN varuje před zneužíváním dětí

Server RBK-Ukrajina upozornil, že letiště Hvardijske (rusky Gvardejskoje) nedaleko Simferopolu se nachází několik stovek kilometrů od frontové linie. Letiště, patřící ruskému vojenskému námořnictvu, je základnou pro 12 bombardérů Su-24 a 12 bitevních letounů Su-25, dodal list Ukrajinska pravda s odvoláním na twitter šéfa investigativního webu Bellingcat Christa Grozeva.

Požár trafostanice

Agentura RIA Novosti s odvoláním na místní úřady informovala také o explozi, která způsobila požár transformační stanice ve městě Džankoj, které s 38 tisíci obyvatel patří k větším městům na severu Krymu. Není jasné, zda požár trafostanice narušil dodávky proudu ve městě.

Jeden z exilových vůdců krymských Tatarů Refat Čubarov na sociálních sítích napsal, že místní obyvatelé hlásí "přesný zásah do vojenské jednotky Rusů", a později upřesnil, že "zasažen byl muniční sklad" a "výbuchy jsou slyšet daleko ve stepi".

"Pro připomenutí: Krym jako normální země je o Černém moři, horách, rekreaci a turistice, ale Krym okupovaný Rusy je o explozích skladů a vysokém riziku smrti pro vetřelce a zloděje," napsal na twitteru poradce Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře. Na adresu výbuchů dodal v narážce na oficiální ruský cíl "demilitarizovat" Ukrajinu, že jde o "demilitarizaci v praxi".

Minulý týden výbuch otřásl ruskou leteckou základnou Saky na Krymu. Podle Moskvy tam explodovala letecká munice. Kyjev odmítl, že by na základnu zaútočil. Podle satelitních snímků, které zveřejnila společnost Planet Labs, výbuch poškodil letadla i letištní infrastrukturu.

Ruská redakce BBC připomíná, že Krym se po anexi v roce 2014 stal pro Rusko důležitým symbolem síly. Moskva zdůrazňovala strategický význam poloostrova, ve státní propagandě se Krym stal zdrojem bezpečnosti ruského státu. Množství reportáží o cvičeních ruských vojsk na Krymu či o střelbách pobřežní a protivzdušné obrany vytvářelo obrázek dobře bráněné pevnosti. Nyní, kdy kvůli mobilním telefonům nelze utajit exploze v různých objektech v hustě osídlených oblastech, se ruské úřady snaží co nejméně vysvětlovat, co je příčinou výbuchů a požárů. Je to pochopitelné: sama možnost takových útoků vrhá stín na ty, kdo měli chránit vojenské objekty v jednom z nejlépe bráněných míst Ruska, píše BBC. Odhaduje, že na Krymu nejspíše působí organizovaná skupina, která buď dokáže montovat drony schopné vyhazovat objekty do povětří, nebo takové drony dostává zvenčí.