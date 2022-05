Přijetí Finska a Švédska do NATO? Je to problém a agresivní krok, řekl Putin

Plány na přijetí Finska a Švédska do NATO jsou problém, prohlásil v pondělí podle agentury Reuters ruský prezident Vladimir Putin. Připojení severských zemí do Severoatlantické aliance by podle něj Moskva nevnímala samo o sobě jako hrozbu. Upozornil ale, že Rusko by muselo reagovat, pokud by Severoatlantická aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu.

Ruský prezident Vladimír Putin na setkání Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (Collective Security Treaty Organization) v Moskveském Kremlu 16. května 2022. | Foto: ČTK

