Moskva naopak požaduje, aby byl požadavek Ukrajiny zamítnut, a argumentuje, že soud nemá v daném případě potřebné pravomoci. Strany sporu mají u ICJ v takovém případě možnost podat předběžné námitky.

Slyšení začne v pondělí, kdy Rusko předloží své stanovisko. Ukrajina má o den později prostor pro reakci. Kromě Kyjeva a Moskvy se vyjádří ještě dalších 32 zemí včetně většiny států Evropské unie, Británie, Austrálie a Kanady. Soud bude případ projednávat až do 27. září.

„Vše nasvědčuje tomu, že soud shledá, že v případu má jurisdikci,“ řekla agentuře Reuters australská odbornice na právo Juliette McIntyreová.

Hlavním úkolem ICJ se sídlem v nizozemském Haagu je řešit spory a otázky předložené členskými státy a dále záležitosti stanovené Chartou OSN nebo mezinárodními smlouvami a konvencemi. Rozsudky jsou konečné a nelze se proti nim odvolat, soud ale zároveň nemá žádné pravomoci, jak státy donutit, aby se jeho rozhodnutím řídily.

Soud už loni v březnu Rusku nařídil okamžitě zastavit válečné operace na Ukrajině. Moskva podle očekávání požadavek odmítla. McIntyreová nicméně podotýká, že možné rozhodnutí ICJ v nadcházejícím slyšení bude důležité v případě, že Kyjev do budoucna vznese nárok na reparace.

