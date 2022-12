Celkem 115 kilometrů dlouhou trasu překoná za tři hodiny a patnáct minut. O rychlost tu ale nejde: hlavní je samotný zážitek z cesty po trati, která spojuje Ženevské jezero s centrem Bernských Alp. Během tří hodin se několikrát kompletně promění krajina: od vinic kolem Montreux přes horské scenérie u Rossinière a Gstaadu a dál do oblasti Bernských Alp s výhledy na čtyřtisícové vrcholy a jízdu kolem jezera Thunersee.

Vyhřívané sedačky, změna rozchodu za jízdy. Švýcaři představili nový luxusní vlak.Zdroj: Jan Sůra

Desítky let úvah o trase bez přestupu

O propojení jedním vlakem bez přestupu se mluví na této trati desítky let, dlouho se uvažovalo například o vybudování třetí kolejnice. Z Montreux do Zweisimmen je rozchod 1 000 mm, dále 1 435 mm. V roce 2008 došlo k rozhodnutí o vývoji posuvného podvozku, který zvládne změnu rozchodu za jízdy. Kvůli tomu došlo ve Zweisimmenu k vybudování speciální rampy, na které dochází za jízdy ke změně rozchodu při rychlosti 15 km/h. Nikde jinde na světě neexistuje podobná technologie, která by uměla změnu rozchodu z 1 000 na 1 435 mm.

Ve vlaku bez signálu i internetu. Peníze na stožáry u koridorů jsou v ohrožení

Každý podvozek váží 3,9 tuny, jeho výrobcem je Alstom. Ke změně dochází nadzvednutím podvozku. Výška nástupní hrany se také mění, z 55 centimetrů u normálního rozchodu na 35 centimetrů u metrového rozchodu.

MOB a BLS si objednaly celkem 23 vozů a 58 podvozků. Náklady na pořízení dosáhly 89 milionů franků. Design je od studia PininFarina. Autoři se museli vypořádat s novými bezpečnostními předpisy. Nové soupravy nejsou jednotky, i když mají z každé strany stanoviště strojvedoucího. Důvodem je především prudký sklon v některých částech trati, proto soupravu táhne či sune lokomotiva.

Vyhřívané sedačky, změna rozchodu za jízdy. Švýcaři představili nový luxusní vlak.Zdroj: MOB - GoldenPass

Nabídne celkem tři cestovní třídy: druhou, první a třídu Prestige s otočnými a vyhřívanými sedačkami. Interiér má zásadní českou stopu: všechny sedačky byly vyrobeny ve společnosti Borcad z Fryčovic. Detailněji jsou soupravy popsány v informační brožuře.

Provozovatel věří v postupný návrat návštěvníků zejména z USA a Asie, kteří mají švýcarské panoramatické vlaky v oblibě. Nabídnout chce i prvotřídní servis z místních produktů: lokální sýry, uzeniny, sušené maso, víno či kaviár z Frutigenu. Jízdenky nejsou úplně nejlevnější záležitostí: jednosměrná v první třídě vyjde na 113 franků.

Zdroj: Youtube

Vlak bude do června jezdit jednou denně každým směrem, od červnové změny jízdního řádu nasadí dopravci čtyři páry spojů denně.