Hadí ostrov, ukrajinsky známý jako Zmiinyi Ostriv, leží asi 48 kilometrů od ukrajinského pobřeží a nachází se v blízkosti námořních cest vedoucích k Bosporu a Středozemnímu moři.

Moskva si na Hadí ostrov do letošního roku nikdy předtím nedělala nárok i proto, že je daleko od jakékoliv části ruské pevniny. Od Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014, je vzdálen více než 180 mil (přibližně 290 kilometrů), přesto jde o strategické místo.

V pondělí ukrajinská armáda uvedla, že zasáhla druhý raketový systém na ostrově a také několik ruských příslušníků. Ve čtvrtek v krátkém příspěvku na Telegramu velení operace Jih ukrajinských ozbrojených sil sdělilo, že „nepřítel spěšně evakuoval zbytky posádky ve dvou motorových člunech a pravděpodobně opustil ostrov“.

Three ingredients of the successful operation:

- skills of the Ukrainian military;

- modern Ukrainian weapons;

- equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation.