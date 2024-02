Mladší syn britského krále Karla III., princ Harry, se poprvé veřejně vyjádřil k onkologickému onemocnění svého otce. Podle Harryho je rakovina příležitostí k usmíření a zlepšení vztahů mezi ním a jeho příbuznými. Britská média jsou ale k takovému vývoji událostí skeptická.

Princ Harry s Meghan, král Karel III. a Camilla | Foto: Profimedia

Středobodem zájmu byli v uplynulých dnech britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markleová. Mladší syn britského krále Karla III. a jeho žena navštívili Kanadu, a to v souvislosti s přípravou her pro hendikepované veterány Invictus Games. Podle magazínu Town and Country pár ukázal, že má stále moc přitáhnout celosvětovou pozornost k tématům, o něž se zajímá.

„Ve Whistleru, Squamishi a Vancouveru se vévoda a vévodkyně setkali se zraněnými veterány a také se členy místních komunit,“ připomněl magazín.

Zatímco americká média pár okouzlil, ta britská byla k jeho vystoupení mnohem kritičtější. V souvislosti s cestou do Kanady totiž manželé zveřejnili své nové webové stránky, které podle kritiků představují snahu „těžit“ z jejich minulosti seniorních členů britské královské rodiny.

List The Telegraph dokonce zveřejnil komentář, podle něhož byla pro Harryho a Meghan cesta do Kanady šancí „prokázat, že se ještě umí chovat“.

Britská královská rodina se obává o budoucnost krále Karla III.:

Rodina má o Karla III. kvůli rakovině strach. Camilla ho varovala už v minulosti

Tato kritika prince a jeho ženu podnítila k oficiálnímu prohlášení. „Znovu a znovu slyšíme, že určité příležitosti pro tento pár prý představují šanci zazářit nebo padnout. Ale oni jsou stále tady. Stále pracují a snaží se dosáhnout toho, v co věří, přestože jsou neustále zpochybňováni a kritizováni. Tento pár se zlomit nepovede,“ uvedl mluvčí Harryho a Meghan pro britský list Mirror.

Navzdory kritice, které se jim dostalo za to, že na nových webových stránkách použili tituly vévoda a vévodkyně ze Sussexu (na což podle některých po odchodu z královské rodiny nemají nárok), se jich manželé vzdát nechystají. Naopak. „Pár přijal tituly vévody a vévodkyně ze Sussexu jako příjmení i pro své děti, čtyřletého prince Archieho a dvouletou princeznu Lilibet,“ zjistil v těchto dnech magazín People.

Zdroj: Youtube

Příležitost k usmíření?

Princ Harry se rovněž před pár dny vůbec poprvé veřejně vyjádřil k tomu, že jeho otci, králi Karlovi III., diagnostikovali rakovinu. Princ se s králem poté krátce setkal. „Miluji svou rodinu. A jsem velmi vděčný za to, že jsem mohl nasednout do letadla a vidět otce a strávit s ním čas,“ prohlásil v rozhovoru pro show Good Morning America na stanici ABC.

Jak je na tom po opereci princezna Kate?

Princezna Kate se po operaci objevila na veřejnosti. Zprávy o kómatu byly lež

Dokonce naznačil, že se plánuje do Británie vracet častěji. A na otázku, zda nemůže být králova nemoc příležitost pro urovnání narušených rodinných vztahů, se vyjádřil, že určitě. „Myslím, že každá nemoc rodiny spojuje,“ řekl.

Britští komentátoři ale hledí na možnost, že by se princ Harry kvůli rakovině Karla III. usmířil s královskou rodinou, skepticky. Odborníci pro list The Telegraph zároveň řekli, že absolutně není šance, že by se Harry v tomto složitém období alespoň částečně vrátil k vykonávání oficiálních povinností pro královskou rodinu.