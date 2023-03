Do korunovace britského krále Karla III. zbývá už pouze pár týdnů, ve vzduchu ale nadále visí jedna nezodpovězená zásadní otázka, kterou řeší nejen britský bulvár, ale také celosvětová média. Stále totiž není jasné, zda ve slavnostní den v Londýně budou i mladší králův syn princ Harry s manželkou Meghan. Podle zdrojů z Buckinghamského paláce dvojice svou účast podmínila několika požadavky, jejichž splnění by ale mohlo vnést do celé ceremonie chaos.

Pozvánka pro děti a společné vystoupení na balkon Buckinghamského paláce. Takové podmínky si údajně kladou princ Harry s manželkou Meghan, aby se zúčastnili korunovace Harryho otce, britského krále Karla III. Konat se má 6. května a stále není jasné, zda na ceremoniál oba dorazí. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, jak zní oficiální titul páru, mají v posledních letech s britskou královskou rodinou napjaté vztahy, které před několika měsíci ještě zhoršilo zveřejnění dokumentární série Netflixu o jejich životě a Harryho knihy Náhradník.

I poté, co dvojice otevřeně kritizovala život v britské královské rodině, Harry popsal, jak ho napadl starší bratr William, a Meghan zopakovala dřívější obvinění o rasismu ze strany manželových příbuzných, dostali vévoda a vévodkyně ze Sussexu pozvánku na korunovaci. Pokud pozvání přijmou, měli by se jí podle plánu Buckinghamského paláce zúčastnit jako řadoví hosté. Princ Harry by neměl zastávat žádnou speciální roli vyplývající z toho, že je synem korunovaného krále.

Stejně tak by podle plánů neseděli v blízkosti takzvaně pracujících členů královské rodiny - tedy reprezentantů monarchie, prince Williama s manželkou Catherine a dětmi, a prince Edwarda s manželkou Sophií. Nepočítá se ani s tím, že by vystoupili s králem, královnou chotí a zmíněnými příbuznými na balkon Buckinghamského paláce pozdravit shromážděné davy.

Jenže byť Harry a Meghan zatím oficiálně pozvání na ceremoniál nepřijali ani neodmítli, dle britských médií je pro ně ve výše navrhované podobě nepřijatelné. Jak nyní zjistil britský tisk s odkazem na zdroje z Buckinghamského paláce, manželé aktuálně žijící v USA svůj příjezd do Londýna podmínili hned několika body. A ty zcela odporují návrhům králových zaměstnanců.

„Vévoda a vévodkyně ze Sussexu požadují, aby pozvánku dostaly i jejich děti Archie a Lilibet (s účastí tříletého prince a roční princezny na korunovačním dni Buckinghamský palác vzhledem k jejich věku vůbec nepočítal, a zatímco jejich rodiče uznávají, že děti nemohou být přímo u korunovace ve Westminsterském opatství, na jejich přítomnosti na veškerých dalších akcích korunovačního dne trvají) a následně aby se všichni čtyři mohli objevit se zbytkem rodiny na balkoně Buckinghamského paláce,“ uvedl magazín Marie Claire.

Vzhledem k tomu, že termín korunovace je zároveň dnem narozenin syna Meghan a Harryho (princ Archie oslaví čtyři roky), pár rovněž požaduje, aby alespoň na jedné z akcí korunovačního dne král Karel III. svému vnukovi popřál.

Hrozí chaos

Podle britských (převážně bulvárních) médií Buckinghamský palác usiluje o kompromis. „Palác se snaží vyjednávání co nejrychleji uzavřít, protože se čas krátí a mohlo by to vést k chaosu. Klidně se může stát, že vše skončí patem a oni (Harry a Meghan, pozn. red.) se nezúčastní. Ale palác dělá vše, co může, aby se to nestalo,“ vyjádřil se pro deník The Sun nejmenovaný zdroj.

Na účasti tříletého Archieho a roční Lilibet princ Harry a vévodkyně Meghan trvají například i proto, že děti následníka trůnu prince Williama a princezny Catherine při všech částech korunovačního dne budou.

Podle londýnských Timesů uniklé podrobnosti o korunovaci naznačují, že devítiletý princ George, v době události již osmiletá princezna Charlotte a v téže době pětiletý princ Louis budou mít dokonce poměrně výrazný a významný úkol. Objeví se nejen přímo ve Westminsterském opatství, ale pojedou s rodiči v kočáru v korunovačním procesí a stejně tak vystoupí na balkon Buckinghamského paláce.

A právě balkon je dalším jablkem sváru při jednání o účasti Harryho a Meghan. Jejich požadavek na to, aby se na něm objevili i s králem, je podle odborníků na královskou rodinu nerealistický a zcela odporuje přání Karla III. Ještě zesnulá královna Alžběta II. při oslavách svého platinového jubilea loni v červnu trvala na tom, že se na pověstném balkoně objeví pouze s takzvaně pracujícími členy královské rodiny, mezi něž Harry a Meghan od roku 2019 nepatří. „Takže i když byl pár na všechny akce související s jubileem pozván, na balkon tehdy nevystoupil,“ připomněl magazín Marie Claire.

Stejně tak Karel III. od svého nástupu na trůn důrazně prosazuje, aby "nepracující" členové královské rodiny ustoupili ze záře reflektorů. Podle něj nemají místo ani v korunovačním procesí, ani na slavném balkoně, z něhož fotky vždy oblétnou svět. „Takže do procesí a na balkoně nebude v tomto duchu zahrnut ani například králův bratr princ Andrew (oficiální role v královské rodině jej zbavila ještě Alžběta II. kvůli jeho propojení na sexuální skandál Jeffreyho Epsteina, pozn. red.), ani jeho dcery princezna Beatrice a princezna Eugenie,“ uvedl magazín Elle.

Zůstane Meghan doma?

V současnosti se tak zdá být velmi nepravděpodobné, že by Buckinghamský palác podmínky Harryho a Meghan splnil. „Palác každopádně nyní pracuje na dvou verzích korunovace - připravuje jak verzi, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu přijedou, tak možnost, že nepřijedou. Organizátoři korunovace chtějí být připraveni na každou eventualitu,“ dodal zdroj britského bulváru z Buckinghamského paláce.

Podle vyjádření bývalého komorníka zesnulé princezny Diany Paula Burrella pro britský bulvární list The Mirror je ale ve hře ještě třetí možnost. A to že by na korunovaci dorazil pouze princ Harry bez manželky. Meghan je totiž podle Burrella v současnosti ve Spojeném království mnohem více neoblíbená než její manžel.

Britská média navíc dlouhodobě z rozkolu, který nastal mezi Harrym a zbytkem rodiny, viní právě jeho choť. „Tím, že je král oba pozval, si zachoval morální převahu. Ale pokud pozvání přijmou, bude to pro ně neuvěřitelně náročné, zvláště pro Meghan. Jsou připraveni na konfrontaci? Nemyslím si, že Meghan je dostatečně statečná a silná, aby tam byla - musela by se podívat do očí rodině, kterou podrazila. Ale myslím, že Harry by mohl přijít sám,“ vyjádřil se Burrell.

Většina lidí už jich má dost, míní odborník

Další média také naznačují, že vřelého přivítání by se páru nedostalo ani od britské veřejnosti. Podle vyjádření experta na britskou královskou rodinu Tima Ewarta pro stanici Sky News jsou totiž Harry a Meghan na britských ostrovech "extrémně nepopulární", byť množství zejména mladších lidí je má rádo kvůli diverzitě, kterou vnesli do monarchie. „Ale drtivá většina lidí už jich má dost,“ shrnul Ewart.

Například lednový průzkum společnosti YouGov ukázal, že na Harryho se pozitivně dívá pouze čtvrtina Britů a 64 procent obyvatel Spojeného království jej vnímá negativně (zbytek je neutrální). „Meghan pak pozitivně vnímá jen 23 procent Britů a v očích 65 procent lidí je negativní postavou,“ uvedl pro stanici Fox News po vydání Harryho memoárů odborník na královskou rodinu Richard Fitzwilliams.

Podle odborníků, které oslovil list Insider, by Harrymu a Meghan pomohlo, kdyby pozvání na korunovaci přijali a bez podmínek. „Pomohlo by to sjednotit rodinu a jim by to přineslo 'úlevu', kterou dle svých slov hledají,“ napsal Insider.

Dvojice expertů - odborník na PR Eric Schiffer a odbornice na královskou rodinu Kristen Meiznerová - se také vyjádřila, že kdyby Harry a Meghan pozvání odmítli, jejich pověsti by to uškodilo, zatímco král Karel III. už jen tím, že je pozval, ukázal svoji dobrou vůli a vstřícnost. Přijetím pozvání by tak mohli v očích veřejnosti stoupnout. „Pokud se rozhodnou nepřijít, myslím, že si uvědomují, že jejich rozhodnutí bude svět chtít zdůvodnit. Hlavním benefitem účasti na korunovaci by pro ně bylo, že ukážou, že oni dva se neustále snaží chovat, jak nejlépe dovedou, i když královská rodina pro ně vždy to nejlepší nedělala či nedělá,“ podotkla Meiznerová.