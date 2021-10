V roce 1997 dostal tehdy osmiletý Harry Potter z města Waterlooville v anglickém hrabství Hampshire od svého „zcela ohromeného" otce knihu. Stačilo, aby se podíval na její přebal a zůstal v šoku také. Hlavní hrdina z knížky se totiž jmenoval stejně jako on. Harry Potter držel v ruce knihu nazvanou Harry Potter a Kámen mudrců od tehdy ještě neznámé autorky Joanne Kate Rowlingové. Nyní již dospělý muž teď svůj výtisk prodal.

První kniha Rowlingové o čarodějnickém učni vyšla po mnoha odmítnutích 26. června 1997. „Jednu v tvrdé vazbě koupil otec skutečného Harryho Pottera svému synovi, když si uvědomil, že jméno hlavní postavy je stejné jako jméno jeho potomka," připomíná BBC. Netrvalo dlouho a z knihy se stal celosvětový bestseller, který si zamilovaly miliony lidí na celém světě.

Vzhledem k popularitě, kterou si knižní Harry Potter rychle získal, se život reálného nositele tohoto jména prudce změnil. Od chvíle, kdy v roce 1997 vyšla první kniha, totiž musí své okolí přesvědčovat, že se opravdu jmenuje Harry Potter a nemyslí to žertem.

„Lidé mi jednoduše nevěří. Když jsem jako malý hrál fotbal, rozhodčí mi hrozil červenou kartou, když jsem mu řekl, jak se jmenuju. Když jsem na dovolené v Řecku potkal svou budoucí manželku Philippu, také mi nevěřila," uvedl pro BBC skutečný Harry Potter, který pracuje jako prodejce.

Prodat svůj první výtisk Harryho Pottera se rozhodl v roce 2017, když jeho otec, který mu knížku koupil, zemřel na rakovinu. „Pamatuji si, jak otec po práci vpadl do vchodových dveří, mával knihou v ruce a říkal: "Neuvěříte, co mám!". V první chvíli jsme byli všichni zmatení - to jako napsal někdo knihu pro Harryho?" zavzpomínala na pořízení knížky sestra Harryho Pottera Katie Signová.

Unikátní kousek

Kniha, kterou Harry Potter prodává, by byla vzácností i bez toho, jak se jmenuje její majitel. „Jde o knihu s pevnou vazbou, jednu z pouhých pěti stovek, které byly vytištěny v prvním kole. V jejím textu lze najít několik chyb, které se v pozdějších vydáních neobjevují. Třeba na straně 53 se slovo hůlka objeví dvakrát, a na titulní straně je špatně napsáno slovo Philosopher's (kniha se v anglickém originálu jmenuje Harry Potter and the Philosopher's Stone, pozn. red.)," nastiňuje BBC.

To, že knihu z prvního vydání prodává muž jménem Harry Potter z ní ale samozřejmě dělá naprostý unikát. Vydražena nakonec byla v aukčním domě Hansons Auctions v Etwallu. Neznámý kupec za ní zaplatil 27 500 liber, což v přepočtu činí více než 820 tisíc korun. „Prodej byl skutečně dojemný a magický. Je poctou prodávat Harryho Pottera Harryho Pottera," vyjádřil se Charles Hanson z aukčního domu.

Série knih o čarodějníkovi Harrym Potterovi má sedm dílů, na stříbrném plátně byl příběh rozdělen do osmi filmů. Jde o jednu z nejlegendárnějších knižních sérií v historii, když byla přeložena do osmdesáti jazyků a na celém světě se prodalo více než 500 milionů výtisků. Poslední čtyři knihy ze série se staly nejrychleji prodanými knihami vůbec, třeba ve Velké Británii se do pár hodin po vydání rozprodalo 2,7 milionů kusů.

Skutečný Harry Potter, který nyní prodal svůj výtisk, není jediným nositelem tohoto jména v britském království. Podle údajů serveru Radio Times ve Spojeném království žije 23 dospělých Harry Potterů. Mezi nimi jsou například studenti, prodejci, historik práva či výživový poradce a účastník fitnes soutěží.