Írán lže, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ale prohlásil, že Írán lže, když tvrdí, že Rusku poslal jen omezený počet dronů. Kyjevské síly podle něj sestřelují nejméně deset takových dronů denně. Jenom v pátek jich podle prezidenta sestřelily 11. „Pokud bude Írán pokračovat ve lhaní o tom, co je očividné, znamená to, že svět bude ještě více usilovat o vyšetřování teroristické spolupráce mezi režimy Ruska a Íránu a toho, co Rusko za takovou spolupráci platí,“ řekl Zelenskyj.

Také zvláštní americký zmocněnec pro Írán Robert Malley dnes na twitteru uvedl, že není pravda, že Írán dodal jen několik dronů. „Jenom letos v létě jich převezli desítky a mají na okupované Ukrajině vojáky, kteří Rusům pomáhají je používat,“ tvrdí Malley.

Ruské útoky na ukrajinská města pokračují. Část Kyjeva se ocitla bez proudu

Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes prostřednictvím svého mluvčího Olega Nikolenka varovalo Teherán, že důsledky jeho účasti na ruských zločinech budou výrazně převyšovat výhody plynoucí z podpory ze strany Moskvy.

Ukrajina v posledních týdnech hlásila intenzivní útoky dronů Šáhed-136 íránské výroby na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Ruské síly pomocí dronů míří především na elektrárny a přehrady. V polovině října zasáhl podle ukrajinských představitelů íránský bezpilotní letoun také obytný dům v Kyjevě. V jeho troskách zemřeli čtyři lidé, uvedl tehdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko popírá použití íránských dronů, které jsou označovány za sebevražedné nebo kamikadze, protože po zásahu cíle vybuchnou.

Začátkem tohoto týdne stanice CNN napsala, že Írán se podle jejích informací chystá Rusku poslat 1000 dalších kusů zbraní, mezi nimiž budou kromě útočných dronů také balistické rakety krátkého doletu země-země. Chystanou dodávku těchto střel a dalších dronů potvrdili agentuře Reuters dva nejmenovaní vysoce postavení íránští činitelé a dva íránští diplomaté.

Ruští vojáci se údajně stáhnou z Chersonu. Může jít o provokaci, varuje Ukrajina

Mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat řekl, že Ukrajina se íránským balistickým střelám bude bránit jen stěží. „Teoreticky je možné je sestřelit, ale fakticky to bude velmi těžké pomocí těch prostředků, které máme v arzenálu,“ uvedl podle serveru Ukrajinska pravda.

Analytici z Institutu pro studium války (ISW) se domnívají, že závislost Moskvy na íránských zbraních se bude patrně prohlubovat, protože Rusko v bojích na Ukrajině vyčerpalo vlastní zásoby řízených střel a dronů. Prezident Zelenskyj minulý týden varoval, že se Rusko výměnou za dodávku zbraní chystá Teherán podpořit v rozvoji jeho jaderného programu.