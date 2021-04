Irská vláda chce prázdné budovy v menších městech přeměnit na sdílené pracovní prostory. Zkoumá také možnost, jak z irských hospod během klidných odpolední udělat pracovny a přilákat tak do menších měst více stálých obyvatel. Irská vláda dnes představila pětiletý plán na rozvoj venkova, kde hlavní roli hraje rozmach práce z domova způsobený koronavirovou epidemií, píše agentura Reuters.

Majitelka hospody Karen O'Flahertyová připravuje stůl k večeři uvnitř kopule v irském Dublinu. | Foto: ČTK

V menších irských městech by podle vládního plánu mohlo vzniknout až 400 lokalit se sdílenými pracovními místy, což by zcela zásadně mohlo zvýšit přitažlivost venkova. Strategie počítá s tím, že na venkově budou zůstávat schopní pracovníci a zároveň nově přijdou lidé, pro které není místo výkonu povolání rozhodující. Místní úřady dostanou od vlády prostředky, aby dosud nevyužívané budovy zařadily do programu. Firmy a zaměstnanci, kteří se zasadí o práci na dálku z venkova, by mohly čekat jisté daňové úlevy nebo granty.