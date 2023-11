Islandský poloostrov Reykjanes prožívá po osmi stoletích klidu prudké oživení sopečné aktivity. Úřady nařídily evakuaci rybářského městečka Grindavík a pracují na ochraně velké geotermální elektrárny. Pokud dojde k erupci, může trvat měsíce. Vulkanologové navíc odhadují, že láva může čas od času tryskat po dalších několik století. Podobné množství popela ve vzduchu jako v případě známého výbuchu 140 kilometrů vzdálené sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 ovšem v blízké době neočekávají.

Okolí islandské sopky Laki, kudy se po její erupci v roce 1783 valila láva | Foto: Wikimedia Commons, Chmee2/Valtameri, CC BY-SA 3.0

Během dvou hodin musely v závěru uplynulého týdne opustit své domovy tři tisíce obyvatel rybářského městečka Grindavík na jihozápadě Islandu. Leží totiž nad asi šestnáct kilometrů dlouhým pásmem, kterým prudce stoupá magma. Ve středu dopoledne podle propočtů islandských expertů obrovské množství roztavených skal teklo už jen asi půl kilometru pod zemským povrchem, informuje britský deník Independent.

„Zaznamenali jsme přítomnost oxidu siřičitého ve vzduchu a ten se uvolňuje, až když je magma blízko povrchu. Přesnou hloubku lze těžko odhadnout, velmi závisí na tlaku. Ale musí být velmi blízko, odhaduji pět set metrů,“ řekl podle listu místním médiím Benedikt Ófeigsson z Islandského meteorologického ústavu.

Magazín National Geohraphic připomněl, že od jara 2021 vybuchly sopky na poloostrově Reykjanes, který byl klidný osm století, už třikrát, vždy ale v odlehlém údolí mimo osídlení. Tentokrát nejčernější scénáře počítají i se zkázou městečka známého mimo jiné muzeem slanečků.

Stres i vědecká zvídavost

„V mých reakcích zatím převažuje stres a emoce nad vědeckou zvídavostí. Pořád si neumím představit, jaké to musí být, když vám v polovině noci nařídí opustit dům a vy nevíte, zda ho ještě někdy uvidíte,“ řekla magazínu Jevgenija Ilyinskaja, vulkanoložka z anglické Leedské univerzity, která na Islandu vyrůstala.

I další badatele vývoj zaskočil. „Mnoho lidí překvapilo, že se tato aktivita odehrává právě tady,“ uvedl vulkanický seismolog univerzity v Cambrige Tom Winder. Na Reykjanesu leží i mezinárodní letiště Keflavík a proslulé minerální lázně s venkovními horkými koupališti Modrá laguna. Hlavní město země Reykjavík pak stojí v těsném sousedství poloostrova, od Grandavíku je vzdálené jen 40 kilometrů.

Obyvatele jihozápadu Islandu musí nyní napjatě čekat. „Pokud k erupci dojde, předpovídám, že nastane do několika dní, nejpozději do zhruba tří týdnů. Pokud nezačnou výrony lávy do té doby, bude už ochlazování magmatu uzavírat trhliny,“ řekl geochemik Islandské univerzity Edward Marshall. Úřady ani experti nepředpokládají, že by případné výbuchy vynesly do atmosféry tolik popela jako sopka Eyjafjallajökull v roce 2010, která na několik dní prakticky zastavila letecký provoz v Evropě.

Sopky na Reykjanesu zůstanou nejspíš činné. Island totiž leží na dvou tektonických deskách oddělených podmořským horským hřebenem. Pohyb desek vyvolává tlak, který se posléze uvolňuje seismickou a sopečnou činností. „Každá erupce uvolní něco málo z nahromaděného tlaku a až se postupně uvolní všechen, erupce ustanou,“ popsal pro Live Science David Pyle, vulkanolog a profesor geologie z Oxfordské univerzity.

Celý cyklus trvá staletí. „Geologické záznamy ukazují období nečinnosti mezi 600 a 1200 lety, po kterých následují řady erupcí trvající 200 až 500 let doplnil pro týž web Clive Oppenheimer, profesor vulkanologie univerzity v Cambridge.