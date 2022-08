Zároveň připomněla, že ve čtvrtek po přestávce vynucené požárem obnovily dodávky elektřiny do ukrajinské energetické sítě dva z celkem šesti reaktorů záporožské elektrárny.

Část Záporožské oblasti je bez proudu. Elektrárna kvůli požáru odpojila reaktory

„Aktuálně nejsou žádné připomínky k provozu zařízení a zabezpečovacích systémů. Zároveň ale vzhledem k přítomnosti ruské armády, jejích zbraní, vybavení a výbušnin v elektrárně, existují vážná rizika pro bezpečný provoz. V důsledku periodického ostřelování byla poškozena infrastruktura, hrozí únik vodíku a rozptýlení radioaktivních látek, vysoké je i nebezpečí požáru,“ dodal Enerhoatom.

„Radiační situace na Záporožské jaderné elektrárně je v normě,“ uvedl mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, podle kterého elektrárnu chrání „specializované ruské vojenské jednotky“. Současně podle agentury Interfax prohlásil, že „v areálu elektrárny nejsou těžké zbraně“.

Ruské ministerstvo obrany obvinilo ukrajinské jednotky, že za posledních 24 hodin na elektrárnu střílely třikrát. Rusy dosazené úřady v okupovaném Enerhodaru podle Interfaxu tvrdí, že ukrajinské jednotky ostřelují město a přilehlou elektrárnu z amerických houfnic ráže 155 milimetrů: dnes dopoledne zaznamenaly devět zásahů poblíž elektrárny, dalších 20 ran děla vypálila v noci, přičemž pět výstřelů mířilo do blízkosti elektrárny. Dosud však nebyl nikdo zraněn.

Inspekce expertů MAAE

Experti MAAE se chystají provést inspekci v záporožské elektrárně už začátkem příštího týdne, uvedly podle deníku The Wall Street Journal informované zdroje obeznámené s vývojem jednání o přístupu do zařízení. Tyto rozhovory podle deníku zaznamenaly průlom.

Generální ředitel MAAE Rafael Grossi v uplynulých dnech vyjednával o přístupu s ukrajinskými diplomaty ve Vídni, ruskými představiteli v Istanbulu i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži. Dvě osoby obeznámené se situací uvedly, že mise MAAE se téměř jistě uskuteční začátkem příštího týdne, přestože se ještě dolaďují podrobnosti. Podle jednoho ze zdrojů probíhají „horečné přípravy“ této návštěvy.

Rusko sice dlouhodobě uvádí, že návštěvě MAAE v zařízení nebrání, trvalo ale na dodržení podmínek návštěvy, které byly pro ukrajinskou stranu i mezinárodní organizaci nepřijatelné. Jednou z nich bylo, aby se delegace cestovala do zařízení přes poloostrov Krym, který ovládá Rusko. Moskva prý ovšem nyní své požadavky zmírnila, takže delegace se bude moci do elektrárny dostat přes ukrajinské území a strávit v zařízení alespoň dva dny.

Mise MAAE by mohla do jaderného zařízení přivézt náhradní díly, přístroje pro monitorování radiace a další důležitý materiál, uvedl dále deník The Wall Street Journal.