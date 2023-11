Sochy falů v nadživotní velikosti vyrostly okolo budov úřadů, univerzit i na kapotách automobilů. Vedení ruského města chce, aby lidovou tvořivost řešila policie.

Zasněžený Jekatěrinburg, ilustrační foto. | Foto: Profimedia

Ve čtvrtém největším městě Ruské federace Jekatěrinburgu, které se rozkládá u pohoří Ural, už není v této době sněhová pokrývka ničím zvláštním. Vedle sněhuláků tu ale od minulého týdne vznikají i sněhové sochy penisů. O netradiční městské výzdobě informují ruská média.

Zdroj: Youtube

„30. října neznámí lidé vytvořili v parku pod okny Státního divadla opery a baletu a budovy Uralské federální univerzity velkou sochu penisu. Stála tam celý den, dokud ji pracovníci komunálních služeb s pomocí techniky nerozbili,“ informoval web 66.ru.

Jiná média informují o tom, že první sochu vytvořili studenti matematicko-fyzikální fakulty.

Podle listu se nová výzdoba obyvatelům města zalíbila a začali se ke stavbě přidávat, sněhové faly tak vyrostly i na dalších místech, včetně dopravní univerzity nebo ledové arény. Lidé také sochy umisťují na kapoty automobilů v ulicích. Svá „díla“ hojně sdílejí přes sociální síť Telegram. „Teenageři na kameru v jejich blízkosti vyvíjejí různé aktivity, které se mohou zdát neslušné,“ popsal web mk.ru.

Vedení města nadšení z dekorací, kterým se podle tamních médií začalo hromadně přezdívat vulgárně č…i, nesdílí. Vnímá je jako pohoršující a vyhlásilo proti nim boj.

Proč Ukrajinci už nepostupují a Rusko je daleko od zhroucení

Představitelé města tvorbu ze sněhu označili za provokaci. „Myslím, že strážci zákona musí pracovat. Když někoho urazí, je to nejspíš správní delikt. Zapojte vymahatele práva a zbourejte to. Je to provokace a je třeba s těmi lidmi bojovat, včetně veřejnosti," vyjádřil se náměstek primátora Alexej Bubnov, který má v gesci údržbu veřejného prostranství.

Jak informují tamní média, proti stavbám sněhových penisů jeden z obyvatel města sepsal petici. Má necelé dvě desítky podpisů.