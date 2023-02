Na Ukrajinu za rok války už přijel leckdo, nedávno tady byla většina členů Evropské komise v čele s Ursulou von den Leyenovou. Je přesto pondělní návštěva amerického prezidenta Joe Bidena pro Ukrajinu něco zcela výjimečného? Jednoznačně. Je to velká událost s velkou symbolikou. Je to výraz obrovské podpory Ukrajině ze strany Spojených států.

Je to jen o té symbolice?

Samozřejmě, že nikoli jen o ní. Je to i o pokračování pomoci Ukrajině ze strany USA. Mám na mysli především vojenskou pomoc. To znamená dodávky vojenské techniky a zbraní.

Bylo to, že se tady v Kyjevě Biden objevil, i pro vás blesk z čistého nebe?

Nebyl. Spekulace kolem cesty Joe Bidena do Evropy, do Polska, se objevovaly delší dobu. Všichni si samozřejmě kladli otázku, zda zůstane jen u návštěvy Polska, zda se do Polska nevydá prezident Volodymyr Zelenskyj, aby se s americkým prezidentem setkal. Ti odvážnější spekulovali i na téma, zda se Joe Biden neobjeví i v Kyjevě.

A nasvědčovalo tomu něco?

Když jsme v pondělí ráno viděli bezpečnostní opatření ve městě, na některá místa jsme se i my diplomaté měli problém dostat, tak bylo víceméně jasné, že asi půjde o návštěvu Joe Bidena. Tím spíš, že jsme věděli, že ministr zahraničí USA Antony Blinken je v Turecku. Tak už zbýval jen americký ministr obrany. Ale říkali jsme si, že to bude spíše právě americký prezident.

Návštěva amerického prezienta Joea Bidena v Kyjevě. Setkal se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.Zdroj: Profimedia

Cesty sem jsou náročné a dlouhé. Co tyto návštěvy Ukrajincům přinášejí? Je to pro ně opravdu důležitý symbol, že svět na ně nezapomněl, když státníci váží cestu sem?

Vy jste si na svoji otázku sám odpověděl. Ano, je to výraz obrovské podpory a pro Ukrajince je to v jejich boji za nezávislost podpora skutečně zásadní.

Před válkou podporu Západu necítili?

Jsem tady sedmým rokem a často jsem od ukrajinských představitelů slýchal slova, že Ukrajina bojuje nejen za sebe, za svoji územní celistvost, za svoji nezávislost, ale že bojuje i za Evropu, za bezpečnost v Evropě. Mnohdy se to mohlo zdát jako fráze, ale minimálně před rokem se ukázalo, že to planá slova nejsou. Protože Ukrajina nyní skutečně brání nejen sebe, ale i celou Evropu. Ukazuje se, že Ukrajina bojuje za hodnoty, které my sami vyznáváme.

Je cesta, kterou podnikl Joe Biden skutečně bezpečná? Nehrozilo mu, že i na něj Rusové zaútočí, že z Ruska může přiletět raketa kamkoli?

Úplně bezpečné to není, ale myslím si, že to riziko bylo přijatelné. Ani já, ani vy si asi úplně neumíme představit všechna bezpečnostní opatření, která návštěvě amerického prezidenta předcházela, ani ta v době návštěvy. Cest evropských a světových představitelů po trase z Polska, většinou vlakem do Kyjeva, byla celá řada. Vlastně to cestou, které se účastnil, odstartoval náš premiér Petr Fiala loni v březnu. Myslím si, že ukrajinská strana to má už bezpečnostně poměrně zvládnuté. Pro mě je to riziko přijatelné.

Sociálními sítěmi a světovými médii obíhá video, kde se americký a ukrajinský prezident prochází parkem před kyjevskou rezidencí Volodymyra Zelenského a do toho zní zvuky sirén leteckého poplachu. Ostatně i já sám jsem o něm chvíli před tím dostal zprávu do mobilu. Byla to extrémní situace, nebo tu takové poplachy zažíváte každodenně?

Poplachů tady máme poměrně dost. Počínaje říjnem jednou za týden až dva skutečně nějaká raketa přiletěla a něco tady zničila. Teď je tak v průměru jeden poplach denně a ty poplachy jsou různé. Někdy máme informace, kdy dopadnou rakety v Kyjevě, a to pak přijímáme i zásadní bezpečnostní opatření.