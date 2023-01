„V jednu chvíli mi pohrozil a řekl: 'Borisi, nechci ti ublížit, ale s raketou by to trvalo jen minutu' nebo něco takového. Veselé,“ uvedl Johnson a připomněl "velmi dlouhý" a "nanejvýš mimořádný" telefonát z února 2022, který následoval po návštěvě tehdejšího premiéra v Kyjevě. "Ale myslím si, že podle velmi uvolněného tónu, který nasadil… si s mými pokusy přimět ho k jednání jen hrál," dodal. Putin se podle Johnsona během hovoru choval „velmi familiárně“.

Je nemožné ověřit, zda Putinova hrozba byla skutečná. Avšak vzhledem k předchozím ruským útokům ve Spojeném království - naposledy v Salisbury v roce 2018 - Johnson pravděpodobně neměl jinou možnost než brát jakoukoli hrozbu ze strany ruského vůdce, byť by byla vyslovena lehce, vážně, poznamenala BBC.

O devět dní později, 11. února, odletěl ministr obrany Ben Wallace do Moskvy, aby se setkal se svým ruským protějškem Sergejem Šojguem. Podle dokumentu Wallace odlétal do ruské metropole s ujištěním, že Rusko Ukrajinu nenapadne. Obě strany ale prý věděly, že je to lež.

Demonstrace síly

Wallace to popsal jako „demonstraci zastrašování nebo síly, něco jako: Víte, že vám budu lhát, vy víte, že lžu, a já vím, že vy víte, že lžu, a přesto vám budu lhát“. „Myslím, že šlo o to říct 'jsem silný',“ prohlásil Wallace. Dodal, že tato „poměrně mrazivá, ale přímá lež“ ho utvrdila v přesvědčení, že Rusko invazi provede.

O necelých čtrnáct dní později, když se 24. února přes hranice převalily tanky, zavolal Johnsonovi uprostřed noci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Johnson mu prý nabídl, že ho pomůže přemístit do bezpečí. „On tu nabídku nepřijal. Hrdinně zůstal na místě,“ uvedl bývalý premiér.

Vztahy mezi Moskvou a Londýnem klesly na nejnižší úroveň za poslední desetiletí ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, a to v důsledku otravy bývalého ruského špiona Sergeje Skripala v britském Salisbury v roce 2018.

Johnson, který v září odstoupil po řadě skandálů, se snažil Londýn postavit do pozice hlavního spojence Kyjeva na Západě. Během svého působení v úřadu několikrát navštívil Kyjev a často Zelenskému telefonoval.