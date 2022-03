Žádost nicméně pobouřila kanadskou delegaci při OSN natolik, že v reakci na ni ve čtvrtek zástupci Ottawy označili část ruského návrhu rezoluce za naprosto hloupou a fraškovitou a položili Rusku zásadní otázku. „Opravdu si myslíte, že tomu, co píšete, členové OSN skutečně věří?“

Thank you @RussiaUN for your letter dated March 16.