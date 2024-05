Prestižní britský magazín Tatler otiskne na titulní stránce nový portrét britské princezny Kate. Snímky obrazu již kolují internetem a na dílo se valí vlna kritiky. Podle lidí se totiž princezna z Walesu na obrazu vůbec nepodobá sama sobě. V uplynulých dnech vyvolal kontroverze také nový oficiální portrét britského krále Karla III.

Prestižní britský magazín Tatler na titulní stránce otiskl nový portrét britské princezny Kate. Založen je na tomto princeznině looku. | Foto: Profimedia

Má na sobě dlouhé bílé šaty, které utkvěly v paměti všem milovníkům módy, a oblíbenou korunku, jíž kdysi nosívala její zesnulá tchyně, princezna Diana. To jsou ale podle názorů lidí na sociálních sítích také jediné znaky, podle nichž jde poznat, že je na novém portrétu, který nechal vytvořit prestižní britský magazín Tatler, zachycena oblíbená princezna z Walesu Kate.

Lifestylový časopis otiskne titulní stranu s portrétem ve svém červencovém vydání, její podobu zatím zveřejnil na sociální síti X. A lidé na konto obrazu od britsko-zambijské umělkyně Hannah Uzorové nešetří kritikou. Podle nich totiž žena na obraze vůbec nevypadá jako Catherine.

Obraz, který má podle autorky zobrazovat sílu a důstojnost princezny z Walesu, Uzorová zhotovila podle veřejně dostupných snímků. Kate se osobně do tvorby díla nezapojila, obraz vznikl na zakázku magazínu.

„Všechny mé portréty se skládají z vrstev osobnosti, vystavěných ze všeho, co o daných lidech najdu. Je opravdu důležité zachytit duši člověka a snažit se pochopit, kým je,“ prohlásila podle BBC malířka.

Zároveň řekla, že mimořádně důležitá na obraze Kate je barevnost, a třeba konkrétně barva pozadí je poklonou barvě očí princezny z Walesu.



Nepodobá se sama sobě

Portrét Kate vyvolal na sociálních sítích vlnu kritiky. Nejčastější výtky zdůrazňují, že se sobě princezna vůbec nepodobá. „Tohle je parodie? Miluju tu umělkyni… je velmi stylová… ale ta malba, byť milá… nevypadá jako princezna z Walesu,“ napsala podle BBC na síti X třeba uživatelka Aleisha.

Další uživatelé obraz připodobnili k dílu dítěte. „Odkud berou takové malíře? Tohle je přinejlepším na úrovni výtvarné výchovy na střední škole,“ napsala pod post magazínu Tatler uživatelka sítě X Sharla.

Kritik umění listu The Daily Telegraph Alastair Sooke ve svém komentáři o obrazu prohlásil, že je nesnesitelně špatný a nevykazuje žádný záblesk podobnosti se svým námětem. „Existuje v živé paměti plošší, neživý královský portrét? Pod helmou podobnou Legu z nemodulovaných, monotónně hnědých ‚vlasů‘ má tato princezna z Walesu stejné charisma jako figurka na svatebním dortu,“ připomíná Sookeova slova stanice CNN.

Malba si ale našla i příznivce. Ti naopak zdůrazňují, že malířka má svou uměleckou licenci a jednoduše jen zobrazila vlastní vizi Kate.

Rudý král

Kontroverze v uplynulých dnech vyvolal také nový oficiální portrét britského panovníka Karla III.. Obraz v nadživotní velikosti zhotovil na zakázku od královské rodiny malíř Jonathan Yeo. „Ano, zachytil jste ho,“ pochválila dílo při odhalení malby královna Camilla, píše BBC.

Karel III. je zobrazený v uniformě, což podle umělce odkazuje k tradici, zároveň má ale dílo moderní nádech. Obraz rozdělil příznivce královské rodiny na dva tábory zejména kvůli barevnosti - malbě totiž dominuje odstín červené, do níž je král ponořený.

„Mně to vysílá zprávu, že monarchie hoří v plamenech, nebo že král hoří v pekle,“ napsal podle listu The New York Times uživatel Instagramu pod post, v němž královská rodina lidem představila nový portrét. Další uvedli, že jim červená barva připomíná krev. Příznivcům se naopak líbí neotřelost malby.

Na obrazu si lze všimnout také zajímavého detailu - že Karlovi III. na rameni sedí motýl. Ten symbolizuje znovuzrození a také odkazuje ke královu dlouhodobému a hlubokému zájmu o životní prostředí. Podle malíře Yea to byl nápad panovníka.

„Řekl jsem mu: Až se budou za dvě stě let na tento obraz koukat školáci a zjišťovat, který panovník je který, jaká jim tento obraz poskytne vodítka? A on odpověděl: Co kdyby na mém rameni přistál motýl?“ uvedl podle BBC Yeo.