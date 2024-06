Příznivci princezny z Walesu Kate se konečně dočkali. Po půl roce se Catherine, která se léčí s rakovinou, v sobotu poprvé objevila na veřejnosti. S manželem Williamem a dětmi se zúčastnila oslavy narozenin krále Karla III. Britská média napsala, že Kate v bílých šatech vypadala skvěle a uvolněně. Velkou pozornost na sebe strhli i princeznini potomci.

Princezna Kate se po skoro šesti měsících ukázala na veřejnosti | Foto: ČTK

Když zástupci Kensingtonského paláce v pátek oznámili, že sobotní slavnosti na počest narozenin britského krále Karla III. se zúčastní i princezna z Walesu Kate, která už několik měsíců bojuje s rakovinou a na veřejnosti se ukázala naposledy loni v prosinci, bylo to pro všechny obrovské překvapení. A to i vzhledem k fámám o jejím stavu, které se šířily v britském bulváru a na sociálních sítích. Všichni proto byli zvědaví, jak nyní princezna vypadá.

Kate nakonec v sobotu všechny okouzlila – po celou dobu se usmívala, vypadala uvolněně a podle hodnocení britských médií krásně jako vždy. „Princezna byla při svém prvním vystoupení samý úsměv,“ psal například list The Independent.

Dlouho očekávaný okamžik. Britská princezna Kate se ukázala na veřejnosti

I podle ovací, které zazněly, když z Buckinghamského paláce vyjel kočár, v němž seděla Kate se svými dětmi, se nakonec hlavní hvězdou dne stala právě ona. „Takže tady je. Jedna z nejznámějších tváří světa je po několika náročných měsících zpět na královské události. Je to chvíle naplněná osobním dramatem i veřejné představení. Je to pohádkový kočár ve velmi reálném životním příběhu,“ uváděla BBC v on-line zpravodajství o slavnosti Trooping the Colour.

Podle listu Daily Mail udělal král Karel III., který se stejně jako Kate léčí s rakovinou, během vystoupení královské rodiny na balkoně Buckinghamského paláce vřelé gesto, které naznačilo, jak si Catherinina návratu k veřejným vystoupením cení. A rovněž ukázalo, jak důležitou postavou britské královské rodiny je. „Kate se na balkoně postavila hned vedle Karla III. – je to změna oproti loňskému roku, kdy vedle panovníka stál jeho syn a Katin manžel, princ William,“ upozornil list Daily Mail.

Elegantní v bílé

Kate se pro vojenskou přehlídku Trooping the Colour oblečením sladila se svými třemi dětmi. Zatímco princové George a Louis a princezna Charlotte se objevili v tmavě modré barvě s bílými detaily, jejich matka zvolila elegantní bílé šaty s mašlí. „Kate oblékla bílo-černé šaty od návrhářky Jenny Packhamové,“ informoval na sociální síti magazín Glamour UK.

Svůj outfit princezna doplnila fascinátorem Philip Treacy, černou kabelkou a bílými lodičkami. Šaty ozvláštnila zlatou broží a v uších měla perlové náušnice, které dříve vynesla třeba na křtiny svého nejmladšího syna Louise či na loňský Wimbledon.

Jsou dobré i špatné dny, uvedla princezna Kate. Při léčbě rakoviny dělá pokroky

Podle uznávaného magazínu Vogue byla volba outfitu opět symbolická – mimo jiné v tom, jak k sobě ladily šaty princezny Kate a její dcery Charlotte. „V tento významný den pro princeznu z Walesu, kdy po bouřlivém roce dělá první kroky zpět do veřejného života, posloužily outfity jako vyjádření silného pouta mezi matkou a dcerou,“ konstatoval magazín Vogue.

Zvláštní symboliku v sobě nesla i princeznina brož.

„Jelikož je princezna čestnou plukovnicí regimentu Irských gard, měla na sobě brož tohoto regimentu,“ upozornil list Birmingham Daily. Právě tento pluk letos vedl vojenskou přehlídku Trooping the Colour, a jemu před několika dny Kate adresovala dojemný dopis, v němž se omluvila, že nemohla být přítomna na nácviku přehlídky.

Veřejnost již tradičně zaujaly také děti Williama a Kate. Hitem sociálních sítí se stala především videa s nejmladším z nich, princem Louisem. Ten se při pozorování vojenské přehlídky i následného přeletu letounů RAF nad Buckinghamským palácem zjevně nudil. Zíval a dělal grimasy. „V jednu chvíli byl šestiletý princ dokonce přistižen, jak tahá za šňůrku od rolety, když si povídal s matkou,“ uvedl list Daily Mail.

Nejmladší člen rodiny prince Williama je považován za baviče.

„Princ Louis je známý tím, že svými vzrušenými grimasami přitahuje pozornost na královských událostech. Na loňské přehlídce Trooping the Color byl viděn, jak ukazuje na letku Red Arrow, a salutuje spolu se svými příbuznými,“ připomněl The Independent.

Definitivní návrat? Ještě ne

V souvislosti s prvním vystoupením princezny Kate na veřejnosti od oznámení, že jí byla diagnostikována rakovina, se samozřejmě vynořily otázky, zda se už nyní naplno vrací ke svým královským povinnostem. To se sice v brzké době ještě nestane, z prohlášení, které Kate vydala den před účastí na Trooping the Colour, ale vyplývá, že ji v létě lidé spatří hned několikrát.

Jak je na tom princezna Kate? Viděli ji s rodinou, chemoterapie konečně zabírá

„Princezna začala pracovat z domova a očekává se, že se v létě zúčastní několika událostí. Kensingtonský palác ale zdůraznil, že plány se mohou ještě změnit,“ napsala BBC.

Sama princezna v prohlášení zmínila, že jako každý pacient s onkologickým onemocněním podstupující chemoterapii, i ona zažívá horší a lepší dny. „Její slova znamenají velmi mnoho pro ostatní pacienty s rakovinou, kteří zažívají vlastní zkušenost s touto nemocí,“ řekla pro BBC ředitelka charity Cancer Research UK.